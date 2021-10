Dramático: esperaba que su abuelo acusado de abuso siguiera preso, pero lo liberaron

Una joven que denunció a su abuelo por abuso sexual vivió momentos dramáticos este jueves por la mañana en Tribunales después de conocer la decisión de la jueza de Garantías que lo dejó en libertad. Es que, según consideró Gema Guerrero, las pruebas más importantes ya fueron producidas y por ello la investigación no corre peligro, al punto que el caso quedó cerca del juicio.

Se trata de la causa que tiene un sujeto de 64 años acusado de abuso sexual con accesos carnal agravado por el vínculo, quien permaneció detenido en su domicilio durante 4 meses luego de haber sido denunciado por sus familiares. Los jóvenes de 18 y 19 años que son hermanos, una chica y un chico contaron que su abuelo los había agredido sexualmente cuando eran niños. Sin embargo, nunca se habían animado a hablar del tema hasta que encontraron al hombre en la cama con otro de sus nietos.

Los plazos de la prisión preventiva estaban cerca de vencerse y por ello se celebró la audiencia que culminó con un resultado negativo para los denunciantes, que no escindieron su malestar por la decisión. Una de las presuntas víctimas, como pocas veces sucede, se hizo presente en el lugar y, cuando escuchó la medida cautelar, rompió en llanto.

La joven que se encontraba a unos escasos metros del hombre que le habría hecho vivir un calvario se mostró con impotencia, a pesar de que las leyes respaldan la decisión. Desahuciada, se cubrió la cara con sus manos mientras era consolada por su madre, quien sería hija del acusado.

Los argumentos de la jueza para excarcelar al pariente señalado como violador se sustentan en que no hay elementos que hagan peligrar la investigación que está tan avanzada y que no hay peligro de fuga de parte del acusado. Bajo requisitos para mantenerse a derecho, como no contactar por ninguna vía a los denunciantes y presentarse en la Justicia cada vez que se lo requiera, la libertad le fue concedida.

Si bien resta producir una declaración testimonial de peso, como lo es la Cámara Gesesll a un menor que también podría haber sido víctima del imputado, le fiscal Juan Manuel Gálvez que dirige la investigación no se opuso a la liberación de J.G.C, quien no se identifica para proteger a las presuntas víctimas.

Las vejaciones ocurrían cuando los entonces niños quedaban a su cuidado o les pedía que lo acompañaran a la casa de un tío para darle de comer a los perros. "En esos momentos, el hombre aprovechaba y los convencía dándoles plata o diciéndoles que no contaran nada porque no les iban a creer”, había detallado Gálvez al comienzo del caso.

Finalmente, los adolescentes decidieron radicar la denuncia en ANIVI luego de ver a una de sus primas, una nena pequeña, acostada en la cama del abuelo, por lo que se sospecha que la menor podría haber atravesado la misma pesadilla que ellos.

Según el fiscal, la causa que quedó a poco del juicio la pena para el acusado, en caso de ser hallado culpable, iría de 8 a 40 años, dependiendo de la gravedad de los hechos. En este caso, hasta ahora, la calificación se agrava porque se investiga dos hechos.