Excarcelaron al asesor de seguros caucetero acusado de estafar decenas de clientes

El asesor de seguros caucetero que terminó preso por la presunta estafa a decenas de clientes, quedó en libertad. Después de cumplir prisión domiciliaria, el juez del caso ordenó su excarcelación mientras continúa la investigación por decenas de denuncias en su contra.

Se trata de Héctor Peña, quien fue detenido el 18 de diciembre pasado en su agencia de seguros en la esquina de Urquiza y Fray Justo Santa María de Oro, en Caucete. Fue luego de que se tomara a golpes con uno de los dos clientes que fueron a reclamarle por la presunta estafa que sufrieron.

Uno de sus defensores aseguró que sólo tiene 32 denuncias, pero en la Policía señalaron que fueron más de 60 personas las que lo denunciaron por estafa. Lo acusan de cobrarle las pólizas de seguro y no registrarlas en la compañía de Rivadavia, por lo que no tenían la cobertura de seguro de sus vehículos que pagaban mensualmente. Algunos se enteraron cuando estalló el escándalo. Ahí se supieron que hay quiénes no poseían el seguro desde hacía 12 meses, otros 5 y menos. Todo saltó en esos días cuando un cliente tuvo un accidente, requirió los servicios de la compañía, y descubrió que figuraba como deudor.

Desde su defensa dicen que hubo una “cama” y que no estafó a nadie. Lo cierto es que estuvo detenido y después le otorgaron la prisión domiciliaria a raíz de que padece una enfermedad. La compañía Rivadavia lo desvinculó a raíz del escándalo. Actualmente, su agencia sigue funcionando y continúa brindando los servicios de otra compañía de seguros.