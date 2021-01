Hallaron la costosa moto robada en Santa Lucía: detuvieron a uno de los ladrones

En la jornada del martes, trascendía el robo de una moto que estaba estacionada en el interior de un complejo de departamentos, ubicada por Lateral de Circunvalación, casi intersección con calle San Lorenzo, en Santa Lucía. Su dueño, Emanuel Lorenzo, un joven mecánico de 29 años, publicó imágenes del robo y hasta radicó la denuncia en la Comisaría 29ª.

Según se pudo observar en las imágenes, la moto, una Bajaj Rowser de 220 cc, se encontraba en el exterior de su departamento. Dos delincuentes destrozaron la cerradura de ingreso y entraron al complejo. Fueron directamente hacia la moto, la cual lograron robársela.

Fue personal policial de la Comisaría 29ª quienes lograron encontrar la moto. Aparentemente, unos vecinos de la zona fueron quienes alertaron a los efectivos ya que habían visto a un sujeto manejando una moto de similares características a la sustraída, en el barrio Noroeste 3, también de Santa Lucía.

Entrevistaron al malviviente, quien se dio a la fuga. Lo pudieron atrapar a los pocos metros. Aparentemente, sería el cómplice pero no dieron la identidad del sujeto. No se sabe por qué no lo dijeron pero únicamente informaron que tiene 43 años. Faltaría detener al que lo acompañó. Por su parte, la moto fue devuelta a su propietario.