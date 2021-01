Habrá sanciones para los policías tiktoqueros: con uno de ellos serán más severos

Luego de que trascendieran videos de dos uniformados sanjuaninos en la red social TikTok, un revuelo se desató en la Policía puertas adentro por las imágenes en las que se ve a uno de los efectivos policiales bailando y moviendo la pelvis, aparentemente, mientras hacía una guardia.

Por esto, las autoridades de la Subsecretaría de Control de Gestión afirmaron a Tiempo de San Juan que ambos funcionarios policiales ya fueron identificados y serán sancionados debidamente, incluso, con uno de ellos serán más severos. La molestia surgió porque consideran que la imagen de la Fuerza se ve perjudicada con este tipo de conductas.

Los implicados fueron suspendidos de forma momentánea, como sucede en todos los casos que se abre un sumario administrativo, y se espera que en los próximos días se resuelva un castigo acorde a las circunstancias, según explicaron. Si bien no los echarán del organismo, les harán un fuerte llamado de atención para que el hecho no se repita.

Al policía que le espera un castigo mayor es al que se lo observa bailando y realizando movimientos de pelvis con el uniforme puesto, en lo que sería su lugar de trabajo. Lo único que se pudo saber es que desempeña tareas en la Comisaría 27º, situada en el Barrio Aramburu.

Por su parte, al otro implicado -a quien se lo puede ver con anteojos- no le caerá tanto peso porque, aunque tenía el uniforme, al video lo grabó en su casa, en un ámbito que no es el laboral. Es por ello que podría sólo ser regañado y no llegar a ser suspendido.

Mirá los videos

Escándalo en la Policía: viralizan videos de los policías sanjuaninos tiktoqueros pic.twitter.com/lzCNoGaoU5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 16, 2021