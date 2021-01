Todavía no transcendieron sus nombres, pero desde este viernes empezaron a ser famosos. Son dos policías tiktoqueros que, jugando con la aplicación de sus celulares, desataron un escándalo dentro de la Policía de San Juan a partir de la viralización de sus videos. Y es que más allá de la broma o el movimiento de pelvis que hace uno de ellos en cámara, el problema es que ambos son policías, están uniformados y aparentemente se grabaron en horas de trabajo, aseguraron fuentes de la misma fuerza.

Escándalo en la Policía: viralizan videos de los policías sanjuaninos tiktoqueros (Parte 2) pic.twitter.com/w9O5lSMOB3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 16, 2021

Los dos videos comenzaron a circular entre los policías de la fuerza provincial en los últimos días y se hizo público este viernes. Nadie se anima a hablar, pero algunos uniformados confiaron que existen todo tipo de comentarios y hay malestar entre los jefes que vieron estas imágenes.

Escándalo en la Policía: viralizan videos de los policías sanjuaninos tiktoqueros pic.twitter.com/lzCNoGaoU5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 16, 2021

En los videos se ve a uno de los agentes jugando y parafraseando “dice mi mamá que, si no vas a hacer el amor de mi vida, que no me estés ilusionando…” El otro es aún más divertido. El policía canta a la par de un tema de reggaetón, hace algunos movimientos frente a un escritorio y hasta se pone de pie para menear. Esto promete un escándalo porque ambos tienen puesto el uniforme, a uno de ellos se le reconoce el escudo de la Policía de San Juan y, por lo visto, lo hacen en las propias guardias de sus comisarías o las dependencias donde trabajan.