Secuestran dos caballos y un pony que habían sido robados de una finca de Médano de Oro

Hace unos días, Florencia Salinas vecina de la localidad de Médano de Oro denunció que le habían robado tres caballos y un pony de su finca. Personal de la subcomisaria de la zona empezó a investigar el hecho y dieron con un posible lugar donde podrían estar estos equinos.

Con una orden en mano, la Policía allanó una vivienda de Santa Lucía y encontró tres equinos, precisamente dos caballos y el pony. Además, se secuestró un carro y el vehículo en el que estos animales fueron transportados.

En esta ocasión no hubo detenciones, los efectivos no encontraron al autor. Este estaría perfectamente identificado y es intensamente buscado, al igual que el caballo que todavía no fue hallado.