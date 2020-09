Dos ataques en la misma noche: le quitaron los ahorros de toda su vida a un sanjuanino con discapacidad

Al verdulero Raúl Vergara (45) le quitaron una importante suma de dinero el pasado lunes en la madrugada. El hecho sucedió en una vivienda del Barrio Victoria Norte, en Pocito cuando un grupo de delincuentes forzó una ventana de chapa y logró abrir un agujero entre las rejas. De esta manera ingresaron a la casa del verdulero que tiene una discapacidad (le falta un brazo) y le robaron dos televisores, una consola de sonido y la importante suma de 180.000 pesos que ahorró con su trabajo para poder cambiar su Renault 11.

Lo insólito es que los ladrones atacaron dos veces el mismo día. El primer ataque fue en la noche del domingo y el segundo a eso de las 5 de la madrugada del lunes cuando Vergara sintió que volvían a tironear la ventana por donde habían ingresado.

De momento no aparecen los responsables y el verdulero se resignó a recuperar los ahorros que supo juntar durante toda su vida. "Ahora ya no tengo para comprar la mercadería y tampoco me queda para decir me voy a otra parte porque es casi seguro que haga eso. Acá ya no puedo estar. Todas las noches a eso de las once me encerraba, escuchaba los ruidos y les gritaba pero así ya no se puede vivir. Ahora no sé cómo voy a hacer para tratar de recuperarme", aseguró a Diario de Cuyo.