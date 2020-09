Detienen al jefe de la barra de Desamparados: creyó que su ex estaba con un amante y explotó de ira

"Si es tu macho, no te la voy a dejar vivir en paz con nadie". Con esas palabras, el jefe de la barra de Sportivo Desamparados irrumpió en el domicilio de su ex pareja del Barrio Aramburu y protagonizó un violento episodio en el que no sólo violó una prohibición de acercamiento sino también agredió a su ex y a otro sujeto. Por todo ello, Gustavo Javier Guzmán -más conocido como 'Paco'- quedó detenido y ahora será juzgado por Flagrancia.

Según informaron fuentes judiciales, todo comenzó cuando la víctima de violencia de género se hallaba en el interior de su casa junto a un compañero de trabajo, con el que armaba bolsas de mercadería para repartir. En ese momento, apareció el hombre reconocido como uno de los líderes de la 'hinchada' puyutana, que rompió una ventana para entrar y dio inicio a la agresión verbal.

Al sujeto que acompañaba a la mujer, Guzmán lo atacó con empujones y golpes mientras su ex le pedía a gritos que se calmara. "No lo golpees, nada que ver. Te confundís mal", le dijo la damnificada. Invadido por la ira, el agresor le advirtió que no la dejaría estar con otra persona y le recriminó: "Callate. Mirá lo que hacés, destruiste la familia".

Cuando los agredidos intentaban escapar, el barrabrava logró retener a la mujer y le propinó una feroz paliza, al mismo tiempo el gritaba que la odiaba. El 'valiente' que la acompañaba, identificado con las siglas M.R.A, -al parecer- se marchó y la dejó librada a su suerte.

Tras la salvaje embestida, el atacante se marchó y la mujer que quedó tendida en el suelo y seriamente herida, con cortes en el rostro, se arrastró como pudo, tomó la documentación y se dirigió a la Comisaría 27º donde fue asistida.

Curiosamente, Guzmán se presentó a los pocos minutos a la misma sede policial y quedó bajo arresto. La agredida, por su parte, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia. Ahora, el barra tras las rejas será sometido al procedimiento especial por violación de orden judicial, dañosm en concurso real con lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar.

En desarrollo.