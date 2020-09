Policía muerto: sostienen que el cabo cayó solo de su moto y no chocó con el auto

La principal hipótesis es que el auto impactó o, al menos, tocó al policía en moto que murió este miércoles en la tarde en un accidente en Rawson. Sin embargo, ahora surgió la versión del conductor de ese coche, que relató que no impactó al policía y que éste se cayó solo al ver el siniestro del auto.

La única certeza es que hubo un accidente y el que perdió la vida fue el cabo Leandro Díaz, de 28 años, quien a eso de las 14 iba en su moto Yamaha 125cc a tomar su guardia en la Seccional 26ta. El otro involucrado es Cristian Fernando Vera, de 29 años, conductor del Volkswagen Gol.

El accidente se produjo sobre calle Meglioli, entre Doctor Ortega y 5. El policía se dirigía al Norte, mientras que Vera lo hacía en dirección al Sur. En lo que todos coinciden es en que Vera se encontró con un pozo sobre la calle, ahí perdió la dirección y se cruzó al carril por donde venía el policía en moto.

En la Policía creen, o al menos es la hipótesis que sostienen, que en ese trayecto el Gol impactó o tocó a la moto del policía y le provocó la caída. Y que segundos más tarde el mismo vehículo terminó estrellado contra un árbol. En el choque o la caída, el cabo perdió la vida.

El abogado Maximiliano Páez Delgado, defensor de Vera, afirmó que no fue eso lo que sucedió. Según el letrado, la moto no presenta ningún daño por un choque frontal o de costado. “Lo único que tiene es un faro trasero roto, pero es por la caída. Mi cliente me dice que no chocaron. El policía parece que se abatató, se asustó cuando vio el choque y, por frenar, se cayó solo. El automovilista es una víctima más de este accidente”, aseguró el abogado, que pedirá la excarcelación de su defendido. No será un trámite sencillo, para la Policía existió un choque y el principal sospechoso es Vera.