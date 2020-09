Caso Luis Arena: el marido de la “viuda negra” va a declarar

El marido de la “viuda negra” tiene intenciones de despegarse del presunto crimen del jubilado Luis Arena y va a declarar. Así lo señaló su abogado, que aclaró que primero quiere saber qué pruebas hay contra Marcos Bustos y sostuvo que éste es ajeno a todo. Tan seguro se siente que en las próximas horas pedirá su excarcelación.

Los abogados de Irma del Rosario Calivar y Marcos Francisco Bustos, los principales sospechosos por la muerte del jubilado Luis Arena, de 77 años, empezaron a ver cómo encaran sus estrategias defensivas. Primero habló Gustavo De la fuente como defensor de la llamada “viuda negra”. Ahora salió a hacer declaraciones el letrado Claudio Vera, quien este martes asumió la defensa de Marcos Francisco Bustos, el marido de Calivar.

El abogado señaló que, según le informaron, por el momento la causa figura como “actuaciones investigativas por muerte dudosa”. Es que todavía no se puede hablar con certeza de un asesinato hasta que no confirmen científicamente las causas de muerte. TIEMPO DE SAN JUAN adelantó en exclusiva que los primeros resultados del informe forense revelaron que el cuerpo del jubilado no presentaba golpes o heridas punzantes y de arma de fuego, según altas fuentes judiciales. Y que la falta de su mano izquierda y una oreja fue producto del ataque de animales, aclararon.

Eso no quiere decir que no lo hayan matado. Existe la fuerte presunción que el jubilado murió intoxicado o envenenado. Es por eso que los especialistas forenses realizarán análisis toxicológicos para determinar si en el cuerpo del jubilado encuentran rastros de algún psicofármaco o un veneno.

La víctima. Este es Carlos Luis Arena, el jubilado fallecido.

La principal sospechosa es Irma Calivar, que ya tiene antecedentes por engañar y drogar a jubilados incautos para sacarle su dinero. En este caso, hay grabaciones de cámaras de seguridad que registraron el momento en que la mujer salió con Arena del banco de calle Las Heras el miércoles de la semana pasada. También fueron vistos en el centro. En la Policía creen que ella lo dopó y lo llevó a Chimbas para sustraerle los 17.000 pesos que cobró ese día. No se sabe qué pasó después, lo cierto es que el domingo último hallaron al anciano muerto en un descampado detrás del barrio Los Tamarindos. Lo único que le faltaba era el dinero de su billetera.

A Marcos Bustos lo detuvieron porque sospechan que no era ajeno a la actividad delictiva de su mujer. Además, otra presunción es que el anciano pudo estar en la casa de ellos, en el barrio San Francisco en Chimbas. “Mi cliente –por Bustos- es inocente y lo vamos a demostrar. Primero quiero conocer de qué se lo acusa y qué pruebas hay en su contra. No sé cuál es la situación de su mujer, pero Bustos es ajeno a todo. La intención es que declare, no tiene nada que ocultar”, afirmó el abogado Claudio Vera, quién adelantó que, como primera medida, solicitará la excarcelación de Marcos Bustos. Hasta tanto continúa detenido en la Central de Policía.