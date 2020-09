Atraparon al sujeto que desmanteló una carnicería entera en Caucete

Un sujeto de 31 años identificado como Julio César Talquenca cayó detenido este martes, tras ser vinculado con el brutal escruche que sufrió una carnicería de Caucete el jueves de la semana pasada, en el que los delincuentes desmantelaron el local, se llevaron mercadería y maquinarias valuadas en más de 100 mil pesos.

Fuentes policiales informaron que el delincuente sindicado como uno de los autores del golpe delictivo es la pareja de una mujer que ya se encontraba detenida, María Natalia Castro, en cuyo domicilio le realizaron un allanamiento y encontraron cortes de carne y los elementos que habían sido robados del comercio situado en calle Juan José Bustos y Galvarini.

Personal policial, por orden del Segundo Juzgado de Instrucción, fue quien atrapó a Talquenca quien será imputado por el delito contra la propiedad. Acorde a lo que trascendió, los ladrones que permanecen ahora tras las rejas cuentan con un frondoso prontuario delictivo, en donde se destacan diversos robos.

Efectivos de la Comisaría 9na fueron no sólo investigan este hecho en particular sino que también abrieron el espectro a otros golpes de similar índole en el departamento y por ello no se descarta que estén vinculados a otros hechos.