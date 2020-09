Crimen del jubilado: refuerzan la teoría del homicidio y la sospechosa es una mujer

Este domingo encontraron el cuerpo sin vida de Luis Arena y todos los indicios refuerzan la hipótesis de que fue un homicidio. El hombre de 77 años que desapareció el pasado miércoles tras ir a cobrar su jubilación, fue encontrado en un terreno baldío con signos de avanzada descomposición y signos de violencia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el cadáver fue hallado mutilado. Le falta una mano y una oreja, según la primera observación de los peritos, y además presentaba signos de un golpe en la cabeza. La autopsia definirá cuáles de estas heridas fueron en vida, si alguna le causó la muerte o si fueron producto de acciones post mortem. Además, todo indicaba que el cuerpo fue dejado ahí recientemente, por lo que creen que Arena murió hace algunos días y luego el o los culpables lo arrojaron en el descampado ubicado en calle Santa Cruz cerca de Colón, en Chimbas.

A estas pruebas también se suma la línea investigativa que ya tenían Justicia y Policía antes. Es que según revelaron, la hipótesis de que intervino una mujer bajo el accionar de "viuda negra" ya venía siendo barajada. Si bien no lo habían informado antes para no entorpecer la investigación, a Arena lo vieron por las cámaras de seguridad acompañado de una mujer el miércoles cuando fue a cobrar al cajero. La mujer no ha sido detenida todavía y no revelaron su identidad

Es esa persona la única señalada por el momento como sospechosa y ya pesaba sobre ella un procesamiento previo por estafar a abuelos. Incluso, aseguraron desde la Justicia, la habían investigado por dormir a sus víctimas con algún tipo de fármaco en polvo, aunque hasta ahora no tenía condena.

Por eso este mismo domingo, tras el hallazgo del cuerpo, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda buscando más pruebas. Entre la evidencia también hay una tarjeta SUBE con la que se habrían movido la víctima y la sospechosa el mismo día miércoles que pertenecería a Luis Arena.

La búsqueda angustiante desde el miércoles

El caso de Luis Arena era hasta este sábado presentado como la búsqueda desesperada de la familia del hombre. Es que lo que se sabía era que el abuelo de 77 años había ido hasta un cajero céntrico, ubicado en Las Heras y 25 de Mayo a cobrar su jubilación y luego desapareció sin dejar rastro.

La familia fue la primera en dar la alerta y habían difundido imágenes del hombre, intento buscar más información sobre su paradero. Lo único que se sabía es que había estado en el cajero y luego un almacenero aseguró que fue a comprarle cigarrillos en el mismo barrio donde vivía Arena, en la Villa Don Arturo, Santa Lucía.

El peor final se conoció este domingo en la mañana, cuando una vecina que vive cerca del Barrio Los Tamarindos, Chimbas, llamó a la Policía porque cuando salió a pasear sus perros se encontró con el cuerpo mutilado y en descomposición de un hombre. Personal de la Policía y del Segundo Juzgado de Instrucción se trasladó hasta el lugar y constataron que se trataba de Luis Arena, el hombre que buscaban.

Ahora la búsqueda se transformó en una investigación por presunto homicidio.