Buscan una "viuda negra" por Chimbas y Rawson: podría estar involucrada en el caso del jubilado

Durante el transcurso de este domingo la policía de San Juan realizó diferentes allanamientos en zonas de Chimbas y Rawson, buscando a posibles involucrados en el caso del jubilado que desapareció el pasado miércoles y que fue encontrado muerto en Chimbas este domingo.

Según fuentes policiales, la principal sospechosa es una mujer que habría oficiado de "viuda negra" contra el fallecido Luis Arena de 75 años. Esto quiere decir que aparentemente una mujer habría engañado al jubilado para extraerle el dinero y fue quién fue una de las últimas personas que lo vio con vida.

La hipótesis de una "viuda negra" ya venía siendo barajada. Si bien no lo habían informado antes para no entorpecer la investigación, a Arena lo vieron por las cámaras de seguridad acompañado de una mujer el miércoles cuando fue a cobrar al cajero. Pero todavía esta mujer no ha sido detenida ni revelaron su identidad.

Es esa persona la única señalada por el momento como sospechosa y ya pesaba sobre ella un procesamiento previo por estafar a abuelos. Incluso, aseguraron desde la Justicia, la habían investigado por dormir a sus víctimas con algún tipo de fármaco en polvo, aunque hasta ahora no tenía condena.

Por eso este mismo domingo, tras el hallazgo del cuerpo, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda buscando más pruebas. Entre la evidencia también hay una tarjeta SUBE con la que se habrían movido la víctima y la sospechosa el mismo día miércoles que pertenecería a Luis Arena.