Con qué estrategia van a dar pelea los abogados de los imputados de la fiesta clandestina VIP

Este viernes por la mañana, en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan, arranca el juicio contra los 48 detenidos por la fiesta clandestina VIP de Santa Lucía y uno de los abogados que representa a casi la mitad del grupo adelantó cuál será el planteo de las defensas.

Leonardo Villalba, a los micrófonos de AM 1020, informó que será el defensor de 21 de los 48 jóvenes con prisión domiciliaria y, en la previa al inicio del debate, advirtió que la puja con los fiscales será por la sanción que reciban y cuán grave sea. Para ganar esa lucha frente a los funcionarios del Ministerio Público, la estrategia será destacar la fase sanitaria en la que sucedieron los hechos.

Es que el abogado reconoció que sus defendidos incurrieron en una violación de la ley y que por ello están arrepentidos por el proceso que deben afrontar. Sin embargo, para él el castigo no debería ser superior a una suspensión de juicio a prueba. "Que infringieron está claro. Las penas que van a recibir es lo que se va a discutir", sostuvo.

La etapa sanitaria para Villalba es clave porque -según señaló- no es lo mismo cometer el delito en la Fase 1 que en la Fase 3. Durante el período más estricto (dos semanas), los sanjuaninos que no respetaron las restricciones recibieron un castigo más duro que una probation, fueron condenados a prisión condicional. Para muchos que no tenían antecedentes penales, la mancha quedó en sus registros y allí estará dentro de los próximos 10 años, pese a que quedaron en libertad.

La justificación que dieron las autoridades judiciales fue que el peligro de contagio era mayor a las primeras fases desde que inició la cuarentena. Sobre las condicionales, una de ellas explicó: "Antes, esa severidad se aplicaba con gente que venía de afuera como camioneros por el riesgo que significaba es conducta y porque se suponía que no había ninguna circulación. Pero ahora que el virus está acá, los peligros son mayores".

En ese marco, Villalba indicó: "Si la condena llega a ser como la que se dio a infractores del mismo tipo en Fase 1, sería extremadamente grave por la clase de delito que se imputa. Hay que tener en cuenta la escala penal, que va de 6 meses a 2 años. Aplicar una condicional a personas que no tienen antecedentes no es lo ideal. Considero que una probation y una reparación simbólica es lo más justo".