"Le pido disculpas a la familia, nosotros no teníamos un perro para que matara"

En la mañana del pasado lunes un perro raza pitbull atacó ferozmente a una nena de apenas 9 años, al punto de causarle la muerte. La pequeña, identificada como Rebeca Lara Agüero, fue rápidamente asistida, pero las heridas que sufrió fueron tan graves que falleció a los pocos minutos. Fue durante el transcurso de esta mañana que la velaron en el cementerio Municipal de Rawson ante una gran presencia de vecinos.

Por otra parte, una vez que sucedió este lamentable episodio, algunos vecinos se agolparon cerca de la casa donde viven los dueños del animal para amedrentar la vivienda. Incluso tuvo que ser necesaria la presencia policial para disipar a quienes lanzaban piedras e insultos.

Se trata de la familia de Sergio Eduardo González de 53 años, quien es el dueño del animal y ahora está detenido y deberá responder ante la justicia por el trágico desenlace. Al respecto habló la suegra del detenido con Tiempo de San Juan y dijo que "le pido disculpas a la familia, porque nosotros no teníamos un perro para que la matara. Le pido mil disculpas a la familia y a todos los familiares de ella", dijo con lágrimas en los ojos.

Y agregó que "no sé que pasó, el perro siempre estaba atado, pero ayer se salió del portón. Nosotros nunca habíamos tenido problemas con ningún vecino y de hecho yo con la madre de la nena siempre hablaba, pero ahora no me he atrevido a ir a pedirle disculpas ni a darle las condolencias por toda la gente que tiene alado", sostuvo.

El violento episodio sucedió antes del medio día y fueron varios los vecinos que salieron a la calle ante los gritos desesperados, pero ya era demasiado tarde. Ante esto, desde la familia que es propietaria perro salieron a decir que "lo lamento de corazón porque yo también tengo hijos. Nunca quise que le pasará nada a nadie. Yo a esa chiquita la conozco y se que ha sufrido muy mucho, yo tenía el perro pero nunca pensé que iba a pasar eso. Estoy re mal porque puede haber sido hasta mi hija", dijo.

Otro de los datos que aportó la mujer que es pariente de González dijo que "hay rumores que nos van a quemar la casa y nos van a correr del barrio y una tiene miedo por los niños más chicos", finalizó preocupada Victoria.