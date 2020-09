“Tengo la fecha y hora de tu muerte…”, la temible frase de un policía procesado por violento

“Cómo no te pegas un tiro en la cabeza, yo te voy a ayudar para que lo hagas porque sos una porquería… Te voy a hacer pasar el peor día de tu vida, vas a tenerme miedo…No hagamos que esto pase a mayores…Me vas a llamar ahora o atendés, o se pudre todo mal. Yo no tengo nada que perder…Tengo la fecha y hora de tu muerte en mis manos, no tengo absolutamente nada que perder…Te voy a desfigurar. Te voy a romper toda. Te voy a sacar tu arma y te voy a pegar un tiro. Y con suerte también me lo pego yo…”

Las frases meten miedo. Y lo increíble es que fueron escritas y dichas por un oficial ayudante de la Policía de San Juan. Su nombre es José Gabriel Guiducci Tallarico, un efectivo de la fuera que ahora fue procesado por la jueza Ana Carolina Parra por las amenazas proferidas contra su novia, otra policía, revelaron fuentes judiciales. La magistrada del Segundo Juzgado Correccional, con la intervención del secretario penal Dr. Francisco Nicolía, le dictó también la excarcelación, pero con la condición que le pongan la pulsera electrónica para vigilarlo y evitar que se acerque a la víctima. Hasta tanto le coloquen ese dispositivo, continúa preso en una dependencia policial. El procesamiento no está firme, por lo que puede ser apelado por la defensa del acusado

Con mala fama

No es la primera vez que el oficial ayudante Guiducci Tallarico, de 35 años, tiene este tipo de problemas. Fuentes del caso revelaron que el policía cuenta con otras dos causas penales en el 2016 y otra del 2018 por supuestas agresiones contra su ex esposa, pero no tiene condena. De todas maneras, es investigado administrativamente dentro de la Policía y por ese motivo le quitaron el arma, aunque regresó al trabajo tiempo atrás.

La causa por la que ahora fue procesado se inició el 19 de agosto pasado y fue a raíz de la denuncia de su entonces novia y también compañera de trabajo en la Seccional 27ma de Rivadavia. No llevaban ni dos meses de novio. La noche anterior el policía se quedó a dormir en la casa de la joven, en Rawson. Y según la chica, de 23 años, esa noche comenzó a hacerle escenas de celos, le revisó el celular y la insultó. En la mañana la siguió hostigando, la agarró del cabello y la arrojó al piso.

Ella pidió que se fuera, pero él se opuso y tuvo que intervenir el padre de la chica. La joven decidió refugiarse en el domicilio de su hermana y lo bloqueó en el teléfono y las redes sociales, mientras que él se marchó, según la causa judicial. Sin embargo, el policía consiguió otro teléfono, desde el cual empezó a llamarla y a enviarle mensajes: “No hagamos que esto pase a mayores… Atende por tu bien y el mío… Me vas a llamar ahora y atendes, o se pudre todo mal. Yo no tengo nada que perder, entiendo que queres pasar a otro nivel...”, escribió en varios mensajes, según la causa.

Horas después la volvió a llamar y, por temor, ella atendió. En ese diálogo la amenazó: “Te voy a desfigurar, te voy a romper toda. Te voy a sacar tu arma y te voy a pegar un tiro y con suerte también me lo pegue yo…”, en otras cosas, de acuerdo a la causa. Esto último fue grabado por la policía. Más tarde siguieron los mensajes de textos, todos con el mismo tono.

La denuncia

La mujer policía sintió que su vida corría peligro. Fue así que le contó lo que pasaba a una oficial y ésta le informó al jefe de la Seccional 27ma sobre la situación de la agente. Fue así que el propio comisario y esa oficial buscaron a la agente y le recomendaron que hiciera la denuncia. La denuncia se hizo en la Comisaría de la Mujer y, además de contar sobre las amenazas y la agresión de ese día, detalló que los maltratos venían de antes.

El mismo día detuvieron al oficial ayudante Guiducci Tallarico en la puerta de la comisaría 27ma. Durante la investigación, la juez Ana Carolina Parra consideró que existió una amenaza real contra la joven. Y citó la legislación y los tratados internacionales con respecto a los Derechos de la Mujer e hizo un profundo análisis del caso con perspectiva de género. Fue así que resolvió procesar al policía, sin prisión preventiva, por el delito de amenazas simple. Dispuso que se le coloque la pulsera electrónica y le prohibió acercarse a la víctima en un radio no mínimo de 500 metros, además de que se abstenga de hostigarla o tener cualquier contacto por otros medios.