Murió una pequeña de 3 años en Pocito: su madre no la quiso llevar al hospital por miedo a un contagio

Durante las primeras horas de este jueves una menor de 3 años ingresó al hospital de Pocito por problemas respiratorios y lamentablemente falleció, según informó el Comisario Santiago Villalobo de comisaria 7ma a Tiempo de San Juan.

El hecho ha generado un mar de dudas sobre lo ocurrido ya que su madre argumentó en sede policial que la pequeña se habría caído a una fuente con agua caliente y habría sufrido quemaduras en los glúteos y en las piernas. “No sabemos si este hecho tiene relación con el deceso o no, por eso hemos solicitado la orden de autopsia de la menor y hasta que no lo vea el médico legista no podemos determinar que directivas tomar”, sostuvo el funcionario.

Y agregó que “aparentemente no hubo violencia. Nosotros hemos tomado conocimiento de este hecho sobre las 6 de la mañana cuando llegó al hospital de Pocito la menor con los problemas respiratorios y lamentablemente terminó falleciendo”, sostuvo Villalobos.

La pequeña es oriunda del Barrio Bella Vista 2 de Pocito y es la más pequeña del grupo familiar.

Así mismo en Relaciones Policiales de San Juan argumentaron que la madre de la menor no quiso llevar a niña al hospital por temor a un contagio de coronavirus.