Fotógrafa pide préstamo para abrir un negocio y motochorros le roban el dinero

Esperaba que con ese préstamo aliviaría su complicada situación económica desde que empezó la crisis por la pandemia y pondría su peluquería canina. Pero cuando por fin obtuvo esa ayuda económica, dos motochorros arruinaron su proyecto. Fue este jueves en horas de la tarde, a poco de que retirara los 30.000 pesos del crédito. Los ladrones la atacaron cerca de un centro comercial de Capital y robaron su mochila con la plata.

La que sufrió el robo fue la fotógrafa independiente Yesica Di Carlo, quien no puede trabajar desde marzo último. La joven viajaba en moto por la calle Sargento Cabral, frente a un conocido hotel y cerca de calle Scalabrini Ortiz, y fue atacada por dos ladrones que viajaban en otro rodado de 110cc.

“Me frené porque salía un auto de un estacionamiento y en ese momento sentí que tironearon la mochila de cuero que llevaba en mi espalda. En el segundo tirón, me la arrancaron y se dieron a la fuga en una moto. Los ladrones eran dos jóvenes, de no más de 20 años. Los perseguí hasta la Benavidez y Maradona, pero ahí los perdí”, relató Yesica.

La joven no aguantaba la bronca y las ganas de llorar. Es que en esa mochila tenía documentación personal, tarjetas de crédito y de débito y los 30.000 pesos que obtuvo de crédito de la AFIP. Ese préstamo, destinado a monotributistas, lo había solicitado en julio último porque atraviesa problemas económicos. Su idea era emprender un nuevo proyecto abriendo una peluquería canina. “No puedo trabajar como fotógrafa y, como me gustan los animales y soy proteccionista, pensé que era forma de abrir un pequeño negocio. Ahora me quedé sin nada, esto es angustiante”, expresó la joven.