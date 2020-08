Encapuchados atacaron a familia, desnudaron a una mujer y saquearon su casa en San Martín

Seis encapuchados entraron con armas largas y revólveres a una casa de San Martín e hicieron vivir una noche de terror a una familia. Golpearon a los hombres de la vivienda y desnudaron a una mujer, después los ataron y se llevaron ropa y artefactos. Antes de fugarse dijeron: “cuenten hasta cien y nos vamos. No queremos saber que llamen a la Policía porque volvemos y los matamos”, relataron los damnificados.

Esto sucedió entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles en una casa de una finca de la calle Florida, en el distrito Dos Acequias, San Martín. Luis Bustos, de 30 años, y su pareja estaba preparando la cena cuando la puerta se abrió de un fuerte golpe.

De repente irrumpieron seis encapuchados. “Traían una escopeta, un rifle, hasta una tumbera y revólveres. Estaban sacados. A mí me agarraron en la pieza, me partieron la cabeza y me tiraron al piso. Ahí me siguieron pegando”, relató el muchacho. Le ataron las manos con un cable. A su mujer le fue peor porque la arrastraron de los cabellos hasta la habitación y la obligaron a que se quitara la ropa para después también maniatarla.

Golpeado. Luis Bustos relató que sufrió un corte en la cabeza por la golpiza.

Otra víctima fue José Bustos, el padre de Luis, que vive en una pieza pegada a la casa y que también fue atacado por los delincuentes, que lo golpearon y lo dejaron en su cama con una colcha encima. Al hombre mayor le robaron las zapatillas, una mochila, ropa y herramientas de mano.

A la pareja le sustrajeron calzados, prendas de vestir, una garrafa, cubiertos, ollas, una estufa, mochilas y otros objetos pequeños, según denunciaron. “Estaban como lo locos. Querían dinero, pero nosotros no tenemos. `Vamos a volver por la plata´, nos dijeron”, relató Bustos hijo. Tanto es el miedo de la familia que decidió abandonar la vivienda ante la incertidumbre de que los delincuentes regresen cualquier noche.