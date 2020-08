Dictaron falta de mérito para un represor sanjuanino acusado de amenazar a su vecina

Un represor sanjuanino, identificado como Daniel Rolando Gómez, quedó libre de culpa en una causa por amenazas contra su propia vecina. La jueza Ana Carolina Parra, a cargo del Segundo Juzgado Correccional, le dictó la falta de mérito por el beneficio de la duda. De esta manera, por esta causa, fue liberado.

El exmilitar, defendido por Sandra Leveque, había sido denunciado en abril pasado porque, según la víctima, contó llorando el calvario que habría sufrido cada vez que se cruzaba con el represor en el consorcio Centro Empleados de Comercio, en Capital. "Estoy en la puerta de mi departamento fumando y el señor Gómez está dele insultarme, salió dos veces de su departamento a insultarme y amenazarme. Las palabras que se puedan imaginar me dijo. Además de decirme que me vaya, que a partir de ahora voy a compadecer, me voy a arrepentir de vivir acá", había dicho la mujer.

Las amenazas se hicieron cotidianas, a tal punto que la damnificada impulsada por el temor de que le pasara algo decidió hacer una presentación ante la Fiscalía Federal. Los casos de delitos de lesa humanidad son abordados por la Justicia Federal. Al no tener una rápida respuesta en este contexto de coronavirus, decidió recurrir también a la Comisaría de la Mujer, donde denunció a Gómez por violencia de género. La causa cayó en el juzgado de Carolina Parra, jueza que decidió otorgarle la falta de mérito y le prohibió acercarse a unos cinco metros de la denunciante.

Gómez fue condenado a cadena perpetua por ser coautor de privación ilégitima de la libertad, amenazas y violencia, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación. Consiguió la prisión domiciliaria porque está enfermo, según acreditó. En el 2019 fue denunciado por vecinos del consorcio capitalino en el que vive por amenazar dentro de una reunión del consorcio.