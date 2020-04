La dura convivencia con un represor sanjuanino: mudanzas y doble denuncia por violencia

Desde que goza los beneficios de la prisión domiciliaria, el represor sanjuanino Daniel Rolando Gómez recibió dos denuncias vecinales por amenazas y otros delitos. La última fue por violencia de género. Según consta en los registros la víctima fue amenazada, insultada y amedrentada por este sujeto en el consorcio capitalino Centro Empleados de Comercio. Tras la denuncia, la víctima junto a sus hijos tuvo que irse de su casa porque vive aterrorizada. Gómez continúa en su departamento con custodia policial provincial.

La víctima pidió ayuda en la Fiscalía Federal, pero como las respuestas demoraban en llegar por el contexto de coronavirus, se comunicó con la Dirección de la Mujer. Luego de ser asesorada, realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer. La persecución de Gómez arrancó luego de un cruce de palabras entre el represor y otros vecinos.

Desesperada, la mujer relató en un grupo de WhatsApp vecinal: "Estoy en la puerta de mi departamento fumando y el señor Gómez está dele insultarme, salió dos veces de su departamento a insultarme y amenazarme. Las palabras que se puedan imaginar me dijo. Además de decirme que me vaya, que a partir de ahora voy a compadecer, me voy a arrepentir de vivir acá”.

Según consta en la denuncia, la víctima tiene pánico porque Gómez no tiene nada que perder. Ha sido condenado en dos juicios por delitos de lesa humanidad, tiene prisión domiciliaria desde el 2013 porque padece una enfermedad terminal.

A pesar de que tiene domiciliaria, el represor sale de los límites del departamento en el que vive, comparte espacios comunes y hasta le abre la puerta de acceso al consorcio a su pareja. Tras la denuncia por violencia de género, Gómez tiene custodia policial en la puerta de su casa.

Trascendieron una serie de imágenes en donde se lo puede ver en los límites del consorcio, recibiendo a quien sería su pareja.

El caso de violencia está siendo abordado por dos vías: por la Justicia Provincial –la causa la tiene Carolina Parra- y por la Federal, que tomó intervención pero espera que la justicia local remita las actuaciones para tomar conocimiento formal de los hechos.

Gómez ya fue denunciado previamente por otros vecinos luego de que este sujeto fuera a una reunión de consorcio organizada por quienes viven en el barrio. La familia que lo denunció se tuvo que ir del barrio por la terrible convivencia con el genocida.

Durante la Dictadura, Gómez era el jefe de sección de la Compañía +C+ y fue la de máxima autoridad militar a cargo de los detenidos políticos en el Penal de Chimbas. Fue doblemente condenado a cadena perpetua en los mega juicios por ser coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad, amenazas y violencia, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación.

La víctima está más tranquila. Espera que la Justicia tome alguna decisión que le permita volver a su casa, esa que tuvo que dejar por ser sometida a episodios de extrema violencia.