Video: el dolor de todo un barrio por Braian, el joven que murió apuñalado en Marquesado

“Trabajaba, era un chico muy guapo y muy bueno con todos. Es terrible lo que le han hecho a él, es un dolor para toda la familia y el barrio”, empezó diciendo Carmen Castro, vecina de Braian Chávez (21), el joven que fue asesinado de una puñalada, en el interior del barrio Marquesado III.

Los vecinos expresaron que Braian era un joven muy trabajador, atento con la familia y muy bueno con todos sus vecinos. Además dijeron que no se metía con nadie y que hacía sus cosas.

“Es horrible, un niño tan bueno, no se metía con nadie. El cuidaba los hermanos. Pobre la madre que sufre del corazón y viene a sufrir esto. Ellos salen a la calle y no saben lo que les puede pasar, lo siento tanto que al niño no lo pudimos ni ver, ni despedir”, dijo entre lágrimas Carmen.

Con respecto al domingo, la señora expresó: “Me levanté y vi a todos los policías, verlo ahí tirado fue horrible”.

Carmen es amiga de la familia y consideraba a Braian como un nieto más. “Era el tercero de 7 hermanos. Estuve con ellos desde que eran chicos”, lamentó la señora.

El joven murió a la vuelta de su casa, a tan solo 15 metros. Braian cayó desplomado del puntazo que le perforó un pulmón. La hemorragia fue interna, porque sangró muy poco, dijeron desde la policía.