Huía de la Policía por un robo y se metió a una casa en Rawson: la dueña lo entregó

La Villa Nueva Esperanza en Rawson vivió una persecución policial que salió mal para los dos sujetos que habían robado una motocicleta e intentado venderla. El hecho ocurrió en la noche del pasado viernes y terminó con dos jóvenes detenidos, uno menor de edad y el otro de 26 años llamado Matías David Bustamante.

Toco ocurrió desde aproximadamente las 21.50. Una persona cuya identidad no trascendió se bajó de su moto en el Barrio Juana Manso para realizar una entrega de mercadería, pero no esperaba lo que el transcurso de la noche le deparaba. Minutos después, cuando pensaba emprender la retirada, se percató de que su vehículo ya no estaba, por lo que tuvo que ir a radicar la denuncia a la Sub-comisaría de la Villa Hipódromo.

Mientras el damnificado hacía la denuncia, personal policial fue de la División Comando Radioeléctrico Sur fue comisionado por el Centro de Operaciones Policiales al interior de la Villa Nueva Esperanza. En dicho lugar se encontraron a dos personas de sexo masculino que se encontraban ofreciendo a la venta una motocicleta con las características del rodado que había sido denunciado.

Cuando el personal policial llegó al lugar de los hechos, calle Portugal y República de Venezuela, los sujetos arrojaron la motocicleta y emprendieron la huida en diferentes direcciones. Uno de los delincuentes, que vestía buzo color gris, intentó escapar e ingresó a un domicilio por calle Venezuela en donde la propietaria hizo que el mismo saliera de su casa, entregándolo a la Policía. El otro sujeto, que vestía campera negra, fue aprehendido en calle Costa Rica antes de calle Pedro Cobos, en donde se constató que era menor de edad.

Posteriormente, el dueño de la motocicleta marca Yamaha 110cc de color roja con detalles en negro, se hizo presente en el lugar de aprehensión en compañía del oficial ayudante de sub- comisaría Villa Hipódromo. Allí reconoció la moto como de su propiedad, y verificó que la misma habría sufrido daños tales como corte de cables y faltante de plásticos delanteros.

Por lo relatado, se dio inicio al procedimiento de Flagrancia, dándose aviso al ayudante fiscal en turno, quedando el aprehendido vinculado, bajo el fuero especial de flagrancia, y el menor puesto a disposición del Juzgado Penal de Menores en turno.