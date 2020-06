Rompió el silencio la joven policía que fue golpeada por un reconocido voleibolista

"Yo le abrí la puerta de la camioneta, me agarró del cuello y me pegó una trompada. No me di tiempo a nada". El relato pertenece a A.Q (prefiere no ser identificada), la mujer policía que fue brutalmente agredida por el reconocido voleibolista Nicolás Sánchez. El episodio ocurrió el domingo en la madrugada en la puerta de la comisaría, de donde escapó el deportista y fue hallado minutos más tardes en el techo de la garita del club Palomar.

La agente está con parte médico desde la mañana que sufrió el golpe y recién se podrá reincorporar a sus labores en una semana, si es que el médico legista lo autoriza. Dice que tiene el ojo inflamado, un hematoma que desde el domingo hasta este miércoles se ha ido deshinchando con calmantes y hielo. "Me dieron siete días más para que haga un poco de kinesio, para que se me vaya un poquito el hematoma del ojo. El doctor me dijo que se va a poner de muchos colores", apuntó.

Sobre lo ocurrido con el voleibolista la joven contó que todo comenzó cuando, con un compañero, fueron alertados sobre la circulación de dos jóvenes en plena madrugada y en estado de ebriedad por calles Roger Balet y Falucho, en Capital. Uno era Sánchez, el otro su amigo, un chico de 23 años identificado como Francisco Levin. Ambos caminaban a altas horas de la noche sin motivo alguno, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus. "Lo que pasó es que el chico venía exaltado el muchacho. No quería subir al patrullero ni entrar a la comisaría", contó la víctima.

Fue cuando la oficial le abre la puerta al jugador de Gigantes del Sur, equipo que milita en la Liga Nacional, que la ataca sorpresivamente. "Me agarró al bajar del vehículo. No recuerdo mucho el momento por el golpe, ya que quedé en shock y sólo vi cuando se disparaba, escapaba. Ahí reaccioné y fui por él. Mi compañero mientras tanto bajaba al otro muchacho", dijo. Y agregó: "No me dio tiempo a nada, me sorprendió con el golpe. Yo después atiné a salir detrás de él. La verdad es que nunca imaginé que iba a hacer eso e iba a salir corriendo".

A.Q reconoció que el manotón que recibió en el ojo y pómulo la dejó "perdida". "Estaba exaltado, como nervioso. No sé si habrá sido producto del alcohol, yo sólo sé que me agarró del cuello, me pegó y escapó", afirmó.

Tras el enfrentamiento la joven salió corriendo detrás del voleibolista, que fue hallado a pocas cuadras de la seccional. Luego fue atendida por el médico legista. "Después del hecho me siento, me tranquilizo y voy hasta el médico", apuntó.

Mientras la joven continúa con reposo, Sánchez recibió este miércoles quedó en libertad tras recibir la probation. Esto quiere decir que no fue imputado por Flagrancia y que tendrá que arreglar sus asuntos con el juez de faltas. Además deberá dar una reparación simbólica de $50.000 que será destinado a los Meredenderos de Desarrollo Humano y tendrá que realizar trabajos comunitarios serán a lo largo de 3 meses, 1 vez a la semana por cuatro horas.

"Nadie de su familia se comunicó conmigo y lo que menos quiero es que exista ese contacto. No quiero tener inconvenientes con alguien. Me quedo con la preocupación de mi familia, compañeros y amigos, quienes en todo momento preguntaron cómo me sentía", cerró.