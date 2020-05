Bebé maltratado y muerto: ahora resguardan a los hermanitos

San Juan no deja de estremecerse con la noticia del bebé de apenas 5 meses que falleció este lunes temprano, tras haber ingresado el domingo al hospital con signos de abandono, maltrato y abuso sexual. La asesora de Menores, Patricia Sirera, dio detalles del caso y confirmó que junto a la Dirección de la Niñez ahora trabajan para poner en resguardo a los hermanitos de la víctima.

En diálogo con AM 1020, Sirera expresó que desde ayer mismo están abordando la situación de otros menores de edad que convivían con el bebé, que sería oriundo del departamento 25 de Mayo. Sobre eso, dijo que “hay varios hermanos más”, sin precisar cuántos, pero dijo que corresponde porque “ha habido negligencia extrema que es tan grave, nosotros siempre hacemos referencia al maltrato físico pero la omisión también es grave, no llevarlo a su momento, si esas heridas que tenía el bebé eran por alguna infección o enfermedad, la verdad que me llama poderosamente la atención”.

Aseguró que “estamos trabajando desde el minuto cero con todo el equipo, siempre que pasa un hecho no tan grande lo hacemos”. Y calificó a este hecho como uno de los más impactantes que han surgido en la provincia en los últimos años. “La verdad que hace mucho que no pasaba algo así con un niño de esta edad”.

La funcionaria dijo que ella procedió a hacer la denuncia en el centro ANIVI porque el pequeño presentaba varias lesiones constatadas por el médico legista, “no sólo físicamente de abuso, sino también un grado importante de desnutrición y lesiones eritematosas en la piel, bastante complicado el cuadro”.

Sobre la situación de la madre, que lo llevó al hospital, dijo que no conoce detalles y recordó que su función es representar la voz del niño, y que el juez determinará el o los responsables del caso. También recalcó la necesidad de que la comunidad se involucre y denuncie ante cualquier sospecha de maltrato infantil a los teléfonos 4223829 o al 102, porque en este y muchos casos se podría haber salvado una vida.