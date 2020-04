Inspectora del ECO atropellada: "Me arrastró en el capó y me decía que me soltara con el auto andando"

Durante la mañana del pasado martes un hombre atropelló a una inspectora del ECO y la arrastró en el capó del auto por algunos metros. El hecho sucedió en calle Jujuy entre Laprida y Rivadavia y como informó Darío Molina, director del ECO (Estacionamiento Controlado) "el sujeto se enojó porque la inspectora le labró un acta porque no respetó la norma de estacionamiento, entonces se metió a su auto y embistió a la mujer, dejándola arriba del capó del auto", sostuvo el funcionario.

El evento se registró a las 12 del mediodía, pero la inspectora identificada como Carina Romero de 52 años recién llegó a su casa pasada las 20 horas del martes. Porque antes tuvo que ir a la policía a radicar la denuncia y con posterioridad al médico legista para constatar las lesiones.

"Yo ayer estaba cumpliendo con mi trabajo, porque como todos mis compañeros hemos salido a la calle a ordenar el tránsito en la ciudad y en este caso observe que un auto estaba ocupando más de un lugar y no permitía que otra persona también estacionara, por eso le labré un acta y en ese momento llegó el dueño del auto y me empezó a insultar, pero para nosotros eso es algo común", dijo la mujer sobre una situación que atañe a varios trabajadores del sector.

El sujeto fue detenido en comisaría 3ra y se le imputa un delito con lesiones leves contra la inspectora del ECO.

Hasta ese momento las agresiones no pasaron de los insultos que lamentablemente parecen haberse naturalizado en este ámbito. "Después no se en que momento se metió al auto y arrancó conmigo en el capó. Yo le decía que por favor se detuviera y el hombre me miraba a los ojos y me gritaba diciéndome que me saliera", sostuvo Carina a este diario.

Finalmente "apareció otro hombre que pudo observar todo y le decía al señor que parara, ´no ves que es una mujer´, le repetía". El alboroto atrapó la atención de otros empleados que dieron aviso a la policía y trasladaron al sujeto hasta Comisaría 3ra, donde quedó radicada la denuncia de tan lamentable episodio.

"Yo tengo 51 años, tengo familia hijos y padres. No entiendo que estaba haciendo esta persona, porque ninguno de nosotros va hacer algo que no este fuera del lugar de trabajo. Yo después cuando me quedé sola pensaba y le pedía a Dios por este señor, porque en esta oportunidad el hombre la sacó barata, pero en el estado en el que se encontraba nos podría haber arruinado la vida a los dos", finalizó la mujer que este miércoles volvió al trabajo.