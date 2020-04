Delincuentes armados asaltan a una almacenera de Rawson y le roban todo el dinero

Este domingo por la mañana, una almacenera del B° 7 Colores de Rawson, fue víctima de dos delincuentes. Ambos la apuntaron con un arma de fuego y uno de ellos, apoyándole el arma en la cabeza, le exigió toda la plata que tenía. Sin escapatoria tuvo que aceptar y le dio toda la recaudación, los 8000 pesos que eran para la compra de fiambre.

Según dijo la damnificada el robo ocurrió cerca del mediodía; además, estos sujetos primero fueron a comprar un vino y una gaseosa, y después a los 20 minutos volvieron a ir, en esta ocasión le pidieron una cerveza, ella fue hacia la heladera y cuando se dio vuelta con la botella, los dos la estaban apuntando. Perpleja por la situación, tuvo que cumplir a rajatabla lo que decían los asaltadores y le dio lo poco que tenía.

“Les dije cual cerveza querían y me respondieron ‘la más cara’ ahí ya me di cuenta que algo estaba mal”, expresó a Tiempo de San Juan y agregó: “Cuando ya estaban algo lejos, ahí recién salí a pedir auxilio a los gritos, porque hasta antes de irse me dijeron " .

Con respecto a las armas que estos sujetos llevaban, dijeron fuentes policiales que se trataría de un revolver y una pistola aparentemente 9 milímetros.

En el lugar trabajó personal de comisaría 36ta, de la Brigada de Investigación y de la División Criminalística de la Central de Policía.