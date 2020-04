Fueron a protestar por 200 despidos, pero los llevaron presos y Flagrancia los condenó

Ocho operarios de una empresa de servicios mineros fueron condenados a prisión condicional después de que reclamaran por los 200 despidos en esa firma. A través del Sistema de Flagrancia, un juez los castigó por violar el aislamiento social dispuesto por el gobierno.

Los trabajadores Fabián Benítez, Fabián Romero, Federico Montaña, Carlos Almasan, Aravena González, Antonio Alaniz, Ariel Abasolo y Roberto González no tuvieron otra alternativa que acordar, mediante un juicio abreviado, la pena de 6 meses de prisión en suspenso. Es decir que no irán presos, pero por ese periodo no pueden meterse en problemas. Eso sí, ahora les figurara en su prontuario este antecedente penal y puede que sea una dificultad para conseguir trabajo.

Estos hombres junto a una treintena de compañeros se reunieron el lunes último en horas de la mañana en la puerta de Casa de Gobierno para pedir a las autoridades que intercedieran por los 200 despidos de la empresa contratista chilena INPROLEC. Los policías de la División Infantería salieron a querer dispersarlos con el argumento de que no podía permanecer en ese lugar y estaban violando el aislamiento social. Los obreros se retiraron de ahí, pero se fueron a inmediaciones de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y San José, entonces los uniformados empezaron a detenerlos. Algunos lograron escapar, pero 8 de los trabajadores terminaron presos.

Este miércoles, todos estos fueron juzgados por el juez Carlos Lima en los tribunales de Flagrancia por violar las medidas dispuestas para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus. A través de un juicio abreviado, su defensa acordó con el fiscal Iván Grassi la pena de 6 meses de cumplimiento condicional.