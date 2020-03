Tremendo: no hace un mes le robaron $250 mil y ahora lo atacan a golpes en otro asalto

Lo de Alejo Aniceto Ferra ya parece una pesadilla. No hace ni un mes que le robaron 250 mil pesos de su casa en avenida Rawson, Capital, y otra vez sufrió un ataque en la misma vivienda. En esta ocasión fue por demás violento. Tres ladrones entraron por la fuerza al domicilio y prácticamente lo torturaron para que les entregara su dinero. Creían que tenía la plata por la venta de un camión.

Ferra, de 70 años, es el comerciante que la madrugada del 27 de febrero pasado fue blanco de un robo en su domicilio de avenida Rawson, al Norte de 25 de Mayo. Él no estaba y los ladrones rompieron las rejas de la ventana de un baño para ingresar a la vivienda. Los desconocidos revisaron todo y lograron fugar con 250.000 pesos que eran ahorros de Ferra, producto de la venta de mercadería y verdura.

Evidencia. Algunas prendas de vestir quedaron manchadas con sangre.

Todavía no se reponía de ese ataque, que este miércoles a la noche volvió a recibir la inesperada visita de delincuentes. Alejo Ferra estaba por cenar cuando vio entrar a tres desconocidos portando revólveres. Como nunca se había olvidado de poner traba a la puerta.

El comerciante corrió a su habitación a refugiarse y cerró la puerta, pero los delincuentes igual lograron agarrarlo. “Dame la plata. Sabemos que tenés…”, le gritaron mientras le pegaba trompadas y patadas en el pasillo de la casa. Uno, incluso, le mencionó el nombre de un conocido suyo como la persona que lo “batió”, relató Ferra. “Me pegaron por todos lados. Y me querían tapar la boca. Y les dije: me voy a morir, al pedo se van a mandar la cagada. No tengo plata mi hermano... Uno de los ladrones le decía a los otros que me pegaran un tiro”.

Seguridad. Ferra tuvo que asegurar la cerradura de la puerta de su casa.

Los asaltantes ataron sus manos y pies con unas prendas de vestir y lo dejaron en el suelo. A él le quitaron un anillo de oro y plata y su celular. El único dinero que encontraron en la casa fueron unos 10 mil pesos. Los sujetos después se apoderaron de las llaves de la casa y de los tres vehículos del comerciante: un auto Toyota, una vieja camioneta Ford y una camioneta Toyota.

Los mismos ladrones le dijeron a Ferra que alguien lo “batió”. Y es que hace una semana vendió un camión Mercedes Benz 1620. Pero él ya no tenía esa plata, en estos días había comprado una camioneta. “Es un ajuste de cuentas, decían. Pero nada que ver. Tengo 70 años y toda mi vida trabajé, hice de todo y ayudé a muchos. Creo que no me merezco esto. Ahora no sé qué hacer. Lo que me gustaría es que la Policía o la Justicia me den un permiso para tener un arma. En el término de un año me robaron 10 veces y así no puedo vivir”, aseguró el comerciante.