Violó una perimetral, amenazó de muerte a su ex pareja, y seguirá en libertad

Roberto Elizondo, en claro estado de ebriedad, el pasado martes fue hacia la casa de su ex mujer que tenía totalmente prohibido ir por una restricción de acercamiento y la agredió verbalmente. La escena se opacó cuando este sujeto no paraba con su accionar, ante esta situación un hijo de la víctima llamó al 911 y explicó lo que pasaba. A los minutos llegó la Policía y se llevó detenido a este sujeto, pero este ofuscado dijo: "(...) si me haces meter preso cuando salga te mato".

Tras estar más de 24 horas detenido, este sujeto tuvo su audiencia en el Fuero de Flagrancia y el juez decidió condenarlo a 2 años de prisión condicional con prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima. Además, con la exigencia de terminar la escuela primaria ya que es analfabeto y también capacitación sobre los Derechos Humanos.

La restricción de acercamiento fue dada por el Juzgado de Paz del departamento del este hace unos meses por antecedentes de varios hechos de violencia, aun así, este decidió no cumplirla.