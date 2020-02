Nueva incógnita en la tragedia de Santa Lucía: ¿murió segundos antes de ser atropellado?

Al menos lo que se cree hasta el momento -y según el testimonio de un testigo- es que Mario Albacar, de 79 años, estacionó su vehículo frente a su lugar de trabajo, una carpintería, descendió y cuando cruzaba la calle, una moto, conducida por Walter Díaz (59) lo arrolló violentamente y el anciano murió en el acto.

Sin embargo, desde la defensa del único acusado y conductor de esa motocicleta afirman otra versión. Según le contó Díaz a su defensa, a cargo de Filomena Noriega, el sospechoso dobló por Necochea, iba a baja velocidad y Albacar se habría desvanecido segundos antes de atropellarlo.

"Me dijo que no venía rápido, que andaba a una velocidad normal pero que el hombre se desvaneció en la calle y, como estaba muy cerca, no pudo realizar maniobras de esquive y terminó pasándolo por encima. De hecho,una médica legista nos dijo que le parecía raro porque el impacto no fue tan fuerte como para causarle la muerte, así que no se descarta que haya sido otro el factor de muerte", aseguró la letrada.

Lo cierto es que, hasta el momento, Walter Díaz -fotógrafo- continúa detenido en la Comisaría 29ª. Noriega ya presentó la excarcelación en el Cuarto Juzgado Correccional, lugar donde se está tramitando la causa. "Mi defendido está dispuesto a declarar", finalizó. El hecho ocurrió sobre las 7:50 del lunes pasado.