En Capital: motociclista chocó a una niña, la dejó muy mal herida y se dio a la fuga

El hecho sucedió el pasado lunes alrededor de las 17 horas cuando Victoria Lima de 12 años fue atropellada por un motociclista que luego se dio a la fuga. La menor estaba yendo a un instituto educativo junto a su madre y su hermano cuando el conductor de una moto Yamaha FZ la embistió en el cruce de calles Brasil y Güemes.

"El tipo este venía muy rápido y mi hermana no la pudo sujetar y la chocó muy fuerte, empezó a dar tumbos por todos lados, y no se levantaba, para colmo el pavimento estaba muy caliente con las temperaturas que hizo ayer por eso la levantaron para que no se quemara" sostuvo Daiana Lima, tía de la pequeña accidentada.

Los presentes inmediatamente llamaron a los servicios médicos trasladando a la niña al Hospital Rawson, donde se pudo establecer que la pequeña había sufrido politraumátismos varios pero sin mayores sobresaltos. "Por suerte ahora está de alta, pero ella estaba golpeada por todos lados, tenía dos dientes rotos y lastimaduras por todos lados, la bronca es que está persona escapó como si nada" afirmó Daiana.

Del conductor de la moto nada se sabe y la denuncia quedó radicada en sede policial. "La policía ya tiene el video que pudimos conseguir, esperamos encontrar está persona para que se haga responsable" finalizó la tía de la pequeña accidentada.