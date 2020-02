Choque seguido de muerte en Rawson: la defensa del conductor dice que no estaba borracho

El pasado domingo un ciclista fue atropellado en Rawson, por calle República del Líbano, por un auto Chevrolet Meriva que era conducido por Miguel Ángel Barrera (60); hombre que según testigos habría estado en estado de ebriedad, pero ahora su abogada defensora, Filomena Noriega, confirmó que en la comisaría se le hizo el dosaje y dio 0 grados de alcohol en sangre.

Además la letrada informó que el señor Barrera no vio al ciclista porque en el lugar hay poca iluminación, y que Deusedas no llevaba chaleco refractario y que la bicicleta no tenía ni ‘ojo de gato’.

Este hombre oriundo de Santa Lucía se encuentra alojado parcialmente en Comisaría 25ta a disposición del Cuarto Juzgado Correccional.

Con respecto a cómo fue el accidente, fuente policial explicó que, el jubilado tomó por República del Líbano de Oeste a Este y al poco andar, entre Hipólito Yrigoyen y Meglioli, fue embestido de atrás por la Chevrolet Meriva de Barrera. Luego del impacto, el vehículo se cruzó de carril y terminó en una zanja. Fue tan fuerte el impacto que este rodado perdió una rueda. Deusedas sufrió múltiples heridas, especialmente en tórax y en la cabeza.