Mecánico asaltado: “Me dijeron ´no te hagas el gil´, me dispararon y me tiraron en un rincón”

Durante el pasado miércoles siendo las 16:40 horas un grupo de integrado por 3 ladrones ingresó a un taller mecánico ubicado en calle Soler a metros de la esquina colorada y lastimaron a uno de los presentes en una de sus piernas con un arma de fuego.

Se trata de Eduardo Álvarez (56) quien es el dueño del taller de reparación de autos e instalación de GNC el que recibió un disparo en su pierna izquierda. “Yo siempre abro a las 16 horas el segundo turno, y al ratito entró uno de los tipos para consultarme, se lo veía medio dubitativo, y ahí nomás entró corriendo otro de los ladrones con un arma. Con el mismo empecé a forcejear y en eso se le disparó un arma, en el cual no sentí nada, solo como un fuegonaso, ahí nos empujaron al taller, nos tiraron al piso, entró otro más a revisar todo” sostuvo Álvarez.

Por otra parte, el mecánico agregó que “yo en un momento quise salir y me apuntaron a la cabeza, entonces ahí dejamos que nos robaran todo. Me dijeron no te hagas el gil y dame toda la plata”. En el taller en esos momentos estaba Eduardo y otra persona que se desempeña como ayudante, los mismos estaban reparando un remis de un cliente. “Me revisaron mi camioneta y estaba el remis de un cliente, que por suerte no sacaron nada. Lo que estamos estableciendo con el resto de los vecinos es que estas personas estuvieron desde temprano, porque han estado en la panadería y después cerca de donde venden alimento por calle San Miguel golpearon a una muchacha y le quitaron el teléfono” afirmó la víctima del robo.

Del auto que estuvo circulando por las inmediaciones de calle Ignacio de la Roza poco se sabe, una de las vecinas señaló a este diario que era un auto negro pero no supo especificar el modelo ni la patente. Y en cuanto a la identidad de los asaltantes, Álvarez agregó que “uno era joven medio mechudo, el otro corpulento y el último no lo pude ver, porque todo lo que pasó fue muy rápido” concluyó.

La denuncia quedó radicada en comisaria 28.

Aquí el testimonio completo: