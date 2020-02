Causa 193 kilos de droga: las increíbles cifras monetarias de la venta de marihuana

Los números en la venta de droga son siempre gigantescos y en el procedimiento que se realizó el último viernes 7 de febrero, no fue la excepción. Es que no solo fue record la cantidad de marihuana confiscada (193 kilos), sino también el dinero que no ha llegado a manos de ellos, ya que no han podido venderla.

En un principio por varios medios se dijo que la cantidad de dinero llegó a la suma de $9.000.000 de pesos, pero ese precio fue sacado ante la venta al por mayor a $47.000 el kilogramo; pero en varias ocasiones el kilo llegaría hasta los $55.000 y daría un total de $10.615.000.

Pero estas cifras son aún menores. Fuente policial explicó que la marihuana mientras más se fracciona, la suma de dinero será aún mayor. Por ejemplo, en la venta del famoso ‘25’, que equivale a los 25 gramos de marihuana, lo venderían a los consumidores a $3000 y otros aún más caros.

Pero si sacamos con esta cifra (3000 pesos) aumentada a 193 kilos, da un número aún más alto. Con una simple regla de tres simples, si 25 gramos equivale a un total de 3000 pesos, los 1000 gramos (1 kilogramo) saldría un total de $120.000 (en doble de lo que vale al por mayor); y si esta suma se multiplica por el total de la marihuana confiscada, daría una suma de $23.160.000.

Fuente extraoficial explicó que también se podría vender por $8000 y la cifra sería de $61.760.000.

Sin embargo, esta cantidad aumenta más todavía, porque de los 25 gramos se puede hacer un total de 40 porros aproximadamente y si cada uno vale $90 (el precio es relativo va de 80 a 100 aproximadamente) da un total de $3600.

1600 serían la cantidad de porros con un kilo de droga, y con la marihuana secuestrada da un total de 308.800 unidades y si lo multiplicas por $90 (la unidad, sería un total de: $27.792.000,00.

A pesar de las cuentas, la cantidad de droga secuestrada casi duplica al record secuestrado en 2019 (los 110kg) y es un gran golpe contra el narcotráfico.

El principal cabecilla de esta banda, Walter Elpidio González, y ante un gran despliegue policial; se presentó ante el juez federal, Leopoldo Rago Gallo por declaración indagatoria pero fuente cercana al hecho dijo que se abstuvo a declarar por recomendaciones de su abogado defensor.

Fuente policial además explicó que el desfile de los otros detenidos empezará el próximo lunes 17 de febrero y se extenderá a lo largo de toda la semana, estos sujetos ahora mismo están alojados en los calabozos de la División de Drogas Ilegales.