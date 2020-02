Tremendo: sanjuanina fue en busca de trabajo y se encontró con su estafador cara a cara

POLICIALES

La sanjuanina Carolina Oropel fue a una entrevista laboral en un centro educativo ubicado en la Peatonal, y allí se encontró a quien más deseaba enfrentar pero que nunca esperaba volver a encontrar. Según habló la mujer en Canal 13, el sujeto sería Matías Martínez, un presunto estafador que la habría engañado con la clásica promesa de la casa prefabricada.

"Él fue quien me estafó con $140.000 hace un año y medio, a dos casas de acá, en el Banco Galicia, donde le entregué mi dinero. Sigue vivito y coleando, en una entrevista de trabajo, donde no creo que lo tomen por estafador", afirmó Carolina mientras filmaba a Matías Martínez con su celular.

Martínez estuvo detenido en 2018 por ser el supuesto arquitecto de una empresa de casas prefabricadas que estafó a unas 50 familias. Al poco tiempo recuperó su libertad, considerando que la causa por la cual se lo acusa es excarcelable (de un mes a seis años de prisión) y puede esperar el juicio fuera de prisión.

"No me saludés, ya lo hiciste cuando me sacaste los $140.000. Voy a bajar a llamar a la Policía", continuó Carolina cuando Martínez se le acercó, ante la mirada de la gente. "Estuve con Darío, el chico que me cagó a mí también, y averigüé dónde está Javier Echeverría (dueño de la empresa)", aseguró Martínez, con intenciones de 'calmar' a Carolina.

Echeverría era el presunto propietario de Betel Viviendas Prefabricadas, y tras descubrirse la estafa se dio a la fuga. "Él me cagó con $150.000 en comisión que nunca me pagó. No te pongas mal, entiendo el dolor que vos pasaste, yo fui el pelot... que confió en Javier Echeverría y que estuvo en el Penal", agregó el hombre que se hacía pasar por un supuesto arquitecto.

"Decime dónde está, ando buscando trabajo como desesperada por los $140.000 que me sacaron del bolsillo, que te los di a vos. Fueron a mi casa, vieron a mis hijos y lo mismo me estafaron. Fui la última estafada, me podrían haber avisado", le recriminó Carolina mientras lo seguía filmando.

Según Martínez, Javier Echeverría está prófugo en Córdoba Capital (su lugar natal). "Yo también ando buscando trabajo, ahora estoy en la construcción, lejos de mi familia (oriundo de La Rioja). No conozco Córdoba sino lo iría a buscar. Ese hijo de p.... cagó a un montón de familias", expresó Martínez y le 'recomendó' ubicar a Gustavo Páez, el hombre que le vendió la casa.

Tras unos 40 minutos en la misma sala, decidió escracharlo con un video para advertir a la sociedad.

Fuente: Canal 13