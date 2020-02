Sanjuanino fue a San Luis y le dio una paliza al sujeto que le vendió un Mercedes y después se lo sustrajo

No llegó lejos el supuesto embaucador que vendió un auto Mercedes Benz a otro sanjuanino y después se lo sustrajo. El propio damnificado viajó a San Luis, lo buscó hasta que lo encontró en la calle y le dio una paliza. Todos terminaron en una comisaría de esa provincia; pero eso sí, recuperó el costoso vehículo.

Desde hace una semana que Darío Toledo, el damnificado, andaba buscando a Mauricio Hernández, ese agenciero de auto que le vendió un auto Mercedes Benz C200 y que, a los pocos días, le hizo el cuento: le pidió prestado el coche para hacer un trámite por la transferencia y desapareció con el rodado, de acuerdo a la denuncia.

Toledo lo llamó reiteradas veces y no le contestó y, como transcurrieron los días, hizo la denuncia en la Sección Defraudaciones y Estafas de la Policía. Eso no sirvió de mucho porque trataron de localizar a Hernández, pero nadie sabía decir dónde estaba y tampoco tenían rastros del auto.

Toledo no se dio por vencido y empezó a hacer averiguaciones hasta que un conocido suyo le contó que Hernández andaba por la ciudad de San Luis con su Mercedes Benz. El damnificado viajó el sábado último a la capital de esa provincia. “No tenía idea dónde estaba, pero fui a ver si lo encontraba en algún lado. Di vueltas por todos lados. Estuve buscándolo durante 7 horas. Y cuando me iba a cenar a las doce y media de la noche –ya el domingo-, me lo crucé en el centro de San Luis cerca de la Plaza Pringles. Lo vi en el auto”, relato el damnificado.

Temiendo que se le escapara otra vez, se bajó de la camioneta en la que andaba y corrió por la calle para sorprender a Hernández. “No me había visto y dio la casualidad que estacionó. Ahí lo agarré. Me le metí por la ventanilla, le paré el auto y lo agarré a piñas limpias… Se lo tenía merecido”, contó Toledo, como haciendo catarsis. De un segundo de otro se armó el revuelo: “Yo le gritaba: `ladrón hijo de pu…´ Y él quería hacerse la víctima, decía `el auto es mío. El auto es mío´. Todo para que la gente creyera cualquier cosa y lo ayudara. Pero a los minutos llegó la Policía y les conté como era la cosa”, agregó.

Esa noche, tanto Toledo como Hernández fueron trasladados a una comisaría y secuestraron el Mercedes Benz. Al rato liberaron al presunto estafador con el argumento de que no tenía pedido de detención. Sin embargo, horas más tarde del mismo domingo, la Policía puntana parece que recibió la comunicación de la Policía de San Juan pidiendo la detención del sujeto. Fue así que volvieron a buscar a Hernández y lo metieron preso.