Quién es el conocido personaje sospechado de integrar una banda narco en San Juan

Sonny Monteleone es uno de los doce señalados como integrantes de una banda narco sospechada de haber traído desde Mendoza 193 kilos de marihuana a San Juan. El joven es muy conocido en la noche sanjuanina. Su padre fue procesado por la Justicia Federal por una causa de autos mellizos.

Fuentes judiciales señalaron que Monteleone no nació en San Juan, habría nacido en el exterior. Es el único de la banda que no vive en Sarmiento, sino en Capital. Sonny es un joven de perfil alto, muy conocido por sus rondas de salidas y por ser habitué de ciertos boliches sanjuaninos de importante renombre. Estuvo de novio con una ex virreina de Rivadavia, con quien tiene una de sus dos hijas -ambas menores de edad-.

El apellido de Monteleone no es la primera vez que está involucrado en una posible actividad delictiva. Su padre se dedica a la venta de autos. Se llama Francisco y fue procesado por Leopoldo Rago Gallo por una causa que involucró autos de alta de gama mellizos. El caso data del 2011, cuando el magistrado procesó a un abogado, dos escribanos y dos vendedores de autos, entre ellos Monteleone, por el negocio de vehículos de alta gama supuestamente robados que circulaban como mellizos con documentos falsos o adulterados.

En las redes sociales mantenía un perfil muy alto, publicaba constantemente imágenes de sus vehículos, muchos de ellos de importante valor comercial. Sonny ahora está imputado por formar parte de una banda narco.