Confuso episodio por un perro en Chimbas: hay un detenido y una mujer que se quiere encadenar

La madre del detenido mostrando que su hijo no tiene antecedentes.

Durante la tarde del pasado sábado se produjo un conflicto entre dos vecinos del Barrio Talacasto de Chimbas. Según contó una de las involucradas, María Cristina Zárate, el problema sucedió después de que el perro de su vecino atacará a su mascota, un caniche que tuvo que ser asistido en la veterinaria por las heridas que recibió.

Zárate afirmó que “el perro del vecino se metió a la casa y no lo podíamos separar, es un perro muy grande, pero no sabría especificar cuál raza es, mi mascota es muy chica por eso quedó muy lastimada y la tuvimos que llevar al veterinario donde nos gastamos más de 1000 pesos, después mi hijo se cruzó a hablar con el vecino, a explicarle el gasto que tuvimos y el hombre se puso muy agresivo, nos empezó a insultar y se metió a su casa” contó la mujer. Quien agregó que "después apagó la luz y no supimos más nada".

Pero el problema no terminó ahí. “Nosotros dábamos por perdida la plata, pero para colmo ese mismo día llegó la policía y se llevó a mi hijo detenido por amenazas, él no tiene ningún antecedente, es electricista y no se mete en problemas, pero desde el sábado que está preso en Comisaría 17” sostuvo Zárate al respecto.

En mencionada sede no quisieron dar información sobre el detenido, al igual que en el Segundo Juzgado de Instrucción a cargo del juez Eduardo Raed. Lo cierto es que la madre del detenido ha prometido tomar medidas si la Justicia no interviene en el caso. “Me voy a encadenar en la puerta del juzgado si no hacen algo al respecto” afirmó Zárate.