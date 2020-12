Un cantante sanjuanino es el principal sospechoso de la estafa millonaria en Corrientes

El más complicado de los seis sanjuaninos detenidos por el caso de la estafa millonaria contra una cadena de supermercados de Corrientes, resultó ser un cantante cuartetero de la provincia. Es conocido como “Gonzalo” Varela, del grupo Holalá, y por ahora es el principal sospechoso de esa maniobra a través de la cual embaucaron en 1.500.000 de pesos a una firma comercial. Los abogados y allegados de los otros involucrados, entre los que hay un contador e incluso la propia madre de Varela, afirman que no tienen nada que ver en la maniobra y lo único que los uniría con el cantante es que alguna vez hicieron una transacción comercial.

La causa que se investiga es por el delito de presunta estafa en perjuicio de la empresa Supermax, una cadena de supermercados de Corrientes y Chaco. Y los detenidos en el marco de este caso son los sanjuaninos Sergio David “Gonzalo” Varela, Lucas Marcelo Giménez, Javier Montaña, David Esteban González, Rosa del Carmen Sánchez y Andrés Emilio González, revelaron fuentes judiciales.

Los detuvieron entre el martes y miércoles último por orden de la jueza María Josefina González Cabaña, del Tercer Juzgado de Instrucción de la capital correntina, y del fiscal Gustavo Roubineau, a partir de una investigación iniciada en marzo último. La denuncia la hizo Diego Vargas, empleado de la firma Supermax, quien mantuvo contactos vía telefónica con una persona que dijo llamarse Agustín Molina Frías -supuestamente empleado de una distribuidora- y con la cual acordó la compra de tres cargamentos de azúcar por el monto de 2.593.000 pesos, según fuentes del caso.

La maniobra

El empleado de Supermax hizo el primer pago de 1.500.000 pesos, usando la aplicación móvil de gestión financiera Ualá, a una cuenta del banco digital Brubank a nombre del tal Molina Frías, según se desprende de la causa. Pero desde el momento que giró el dinero, éste último desapareció y tampoco envió la carga.

A raíz de la denuncia, la Policía Federal empezó a averiguar la cuenta bancaria, pidió informes a las empresas financieras y rastreó el lugar desde donde se conectó el presunto vendedor, que recibió el dinero. Así fue que llegaron a identificar a Sergio David Varela, el supuesto creador de la cuenta del tal Agustín Molina Frías, según una fuente judicial. Por lo que establecieron los investigadores federales, fue él quien supuestamente recibió 1.500.000 pesos en su cuenta de Brubank y luego transfirió parte de ese dinero a otras personas. Esos otros serían Lucas Marcelo Giménez, Claudio Javier Montaña, David Esteban González, Rosa del Carmen Sánchez y Andrés Emilio González, revelaron fuentes judiciales. En base a esas transacciones fue que todos ellos terminaron detenidos y vinculados como posibles miembros de una banda de estafadores. Hasta se habló de una asociación ilícita.

El cantante

Ahora se sabe que Sergio David Varela es “Gonzalo” Varela, el cantante del grupo cuartetero sanjuanino Holalá. Este muchacho tuvo un negocio de reparación y venta de celulares en 9 de Julio, y afirman que tuvo muchos problemas con los clientes, además se dice que compra y vende autos, comentó gente de su entorno. Rosa del Carmen Sánchez, otra de las detenidas, es su madre y es una no vidente. Algunos de los otros detenidos conocen a Varela porque trabajaron con él, hicieron algún negocio. Hay quienes afirmaron que sólo le vendieron un auto y éste les transfirió dinero por ese negocio. Otros directamente ni saben quién es.

Sería el caso del contador Lucas Giménez, quien habría dicho que sólo prestó su cuenta bancaria a un amigo para que Varela le depositara 150.000 pesos por la compra de un auto. Maximiliano Páez Delgado, el abogado defensor del contador, afirmó: “Mi cliente no conoce a Varela ni a los otros imputados. Eso está acreditado en la causa y lo vamos a demostrar porque es ajeno a esa presunta maniobra que se denuncia. Tampoco tiene antecedentes, jamás estuvo en una comisaría. Por eso mismo solicité la excarcelación para él y se pidió un pronto despacho para que la jueza resuelva cuanto antes su situación”.

Por la excarcelación

Igual planteo hizo el abogado Omar Quiroga, defensor de Varela, de la madre y de Montaña. “Atento a que se investiga una presunta estafa, corresponde la excarcelación. Y la hemos solicitado. Lo que hay que aclarar que acá no hubo una banda ni una asociación ilícita. No sé si investigan otras estafas. Lo que existe hasta ahora es que el sospechoso es Varela, pero no está demostrado que sea él quien mantuvo contacto con el denunciante e hizo la transacción. Tanto él como las otras personas quedan vinculadas porque hubo cruce de operaciones bancarias”, expresó el letrado.

Varela se abstuvo de declarar, pero su abogado señaló que más adelante va a explicar todo. De todas maneras, es el más complicado, el resto de los detenidos trata de despegarse de él o lo responsabilizan por el problema en el que están metidos. Por el momento siguen detenidos y desde el juzgado de Corrientes pidieron un informe ambiental, dado que existe la posibilidad de excarcelarlos. Lo que sí se sabe es que los abogados viajarían la próxima semana a esa provincia para interiorizarse del caso. Hay que ver si no surgen otras causas, en la investigación aparecieron indicios de que ese tal Molina Frías hizo otras maniobras ilícitas.