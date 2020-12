Roban equipos de más de $3 millones de la pista de bicicross de Rawson

No se trató de un robo comando o un ataque tan planificado, pero fue de esos golpes delictivos bien dañinos y con un gran perjuicio económicos. Ladrones se llevaron dos costosos aparatos valuados en más de 3 millones de pesos del Club Bicicross San Juan, en el predio municipal de Rawson de calle Lemos. En teoría, el lugar cuenta con serenos las 24 horas del día, pero el día del robo no había ninguno.

El hecho sucedió el domingo último en horas de la siesta y atacaron los baños del Club Bicicross San Juan, ubicado en el sector Sur del complejo deportivo. Un dirigente explicó que rompieron los candados en la mañana, pero no se llevaron nada. Aseguraron la puerta, pero regresaron en la siesta cuando no había nadie y se llevaron lo más costoso.

El artefacto. Este es un partidor, un aparato similar fue el que robaron.

Los delincuentes sustrajeron dos partidores, que son los aparatos que accionan el sistema de barrera de la largada en las carreras de bicicross. Son los dispositivos mecánicos y electrónicos que van sincronizados con los semáforos y el programa de voz. Uno de esos partidores pertenece a la Federación Argentina de Bicicross, que quedó en San Juan después de que suspendiera la Copa Sudamericana de Bicicross que debía realizarse en marzo último en la provincia. El otro aparato es del Club Bicicross San Juan. Y cada uno de esos equipos están valuado en 10.000 dólares, explicó Matías Molina, dirigente de la entidad. Eso implicada que las pérdidas superan los 3 millones de pesos. También se llevaron un compresos y dos bicicletas.

La bicicleta.Uno de los rodados que sustrajeron.

“El partidor nuestro no es el problema. El problema es que el otro partidor que es de la Federación Argentina y estaba a cargo nuestro. Es un aparato que no le sirve a nadie más, es muy costoso y nadie lo va a comprar. Por eso pedimos que lo devuelvan. Y si alguien lo ve, que llame a la Policía o nos avise”, explicó Molina. Los dirigentes estaban molestos por la seguridad en el predio. “Desde el municipio nos dicen que los serenos deben estar las veinticuatro horas y los siete días de la semana, pero somos testigos que los sábados a la tarde y los domingo los serenos no están”, aseguraron.