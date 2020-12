Finalmente exhumaron el cuerpo de la sanjuanina que murió tras no ser atendida por 12 horas

Este martes exhumaron el cuerpo de Melani Castro, la joven sanjuanina de 18 años que falleció luego de no ser atendida por más de 12 horas en una clínica de Capital. El procedimiento inicial estaba pactado para el sábado pasado, pero por orden de la jueza Ana Carolina Parra, se determinó que el cadáver volviera a su lugar ya que no se cumplía con las medidas impuestas por el protocolo Covid-19. Cabe resaltar que en el parte de defunción a Melani le consignaron que falleció siendo sospechosa de Coronavirus. Su cuerpo fue envuelto en doble bolsa mortuoria y se siguió un meticuloso proceso en el cual no tuvo velorio ni una digna despedida por parte de su familiares.

Pero finalmente se concretó el procedimiento en el Cementerio Las Chacritas de 9 de Julio con la presencia de autoridades judiciales, policiales, familiares y la abogada querellante. La misma comentó que luego de extraer el cuerpo de la chica de 18 años se practicó la autopsia al aire libre por orden de la letrada interviniente. La razón de este inédito procedimiento se dio para evitar una posible propagación del virus.

En tanto que otro factor que sorprendió a los presentes fue que al momento de retirar el cuerpo había otro fallecido que fue enterrado en la misma fosa de Melani. Era un hombre que fue sepultado entre el sábado y el lunes en la tarde explicaron. Sin embargo, esto no fue un impedimento porque el cajón donde están los restos de la joven quedó arriba y no dificultó el procedimiento.

Ahora solo queda esperar el resultado de la autopsia que permita esclarecer las causas del deceso de Melani Castro.

El caso

El caso de Melani comenzó el pasado 2 de noviembre cuando la chica empezó a sentir dolores de ovarios que eran muy intensos según contó en su momento. El martes siguiente la llevaron a la Clínica Santa Clara para que sea revisada por algún profesional. Desde las 11 que llegaron hasta las 00 -es decir, 13 horas- que decidieron irse, sostienen que no salió un médico a atenderla. "Hasta los enfermeros nos decían que era una vergüenza que no nos atendieran", afirmó la tía, Mónica Castañón.

Como ya era la medianoche, y después de 13 horas sin ser atendida, Melani prefirió volver a su casa a acostarse y rogar amanecer mejor el miércoles. Lamentablemente, el miércoles despertó con dolores aún mayores. "El padre se fue a trabajar y, cuando volvió sobre las 15, la vio peor. Melani se fue a acostar porque no aguantaba del dolor", siguió Mónica.

Ya viendo que la situación se desbordaba, el padre salió a pedir auxilio a los vecinos. "En ese momento, pasó un patrullero de la Comisaría Sexta y el padre les pidió que la llevaran hacia el hospital o algún centro de salud. Los policías le respondieron que tenían prohibido subir a alguien al móvil. No la auxiliaron, dejaron que se muriera", dijo la tía.

Los vecinos salieron y, sobre las 16, Melani se desvaneció en los brazos de su padre. Después de un buen rato, llegó una ambulancia y personal de Criminalística. La doctora que la vio firmó el acta de defunción como un posible caso de COVID-19, "cuando en ningún momento tuvo síntomas de ningún tipo. Y si hubiese sido así, por qué no activaron protocolo para aislar a la familiar o sacar al montón de personas que estaban juntas en el lugar", sostuvo la mujer.

La defensa de la joven, a cargo de Filomena Noriega, ya presentó una denuncia contra la propia clínica por la negligencia cometida. Tanto la denuncia de la letrada, como el caso en sí, está siendo investigado por la Justicia sanjuanina.