En menos de 24hs atropellaron a dos embarazadas en San Juan y los responsables siguen prófugos

En menos de 24 horas se produjeron dos hechos lamentables en materia de siniestros viales en San Juan. Y es que en ocasiones distintas atropellaron a dos mujeres embarazadas y se dieron a la fuga.

El primero de estos episodios sucedió el pasado jueves en horas del mediodía cuando un automóvil chocó a dos mujeres que iban en moto en Rawson, una de ellas cursando un embarazo. Este hecho se dio en calles Lemos y Monseñor Orzali y el conductor del auto se dio a la fuga.

Desde sede policial informaron que de momento el conductor sigue prófugo y no tienen novedades sobre el hecho. En tanto que el estado de salud de la mujer es reservado y desde el hospital Rawson no dieron detalles sobre su avance. Según detallaron desde la policía, por las características del impacto, en el cual el ciclomotor quedó partido al medio, las lesiones no fueron menores.

Siniestro del pasado jueves.

En tanto que el segundo siniestro sucedió a las diez de la mañana de este viernes en una transitada esquina de Capital. En esta oportunidad el hecho se dio entre calles Santiago del Estero y General Paz y al igual que en el caso anterior la damnificada era una mujer embarazada. También tuvo el mismo final: el conductor del auto que atropelló a la mujer se fugó de la escena antes de que llegara la policía y ambulanciañ.

Siniestro de este viernes.

De momento la policía sigue sin poder identificar el vehículo que se dio a la fuga, en tanto que la mujer que fue embestida, llamada Micaela Caballero (26), por suerte no presentó heridas considerables producto del impacto.



Además la policía en este momento trabaja sobre un dato aportado por uno de los testigos, quien alcanzó a anotar la patente del rodado.