Detienen a la mujer de un abogado por intentar estafar en más de 1 millón de pesos en joyas

Llamó la atención que la mujer eligiera costosos relojes y joyas por un valor de 1.000.000 de pesos. Que luego seleccionara más alhajas, hasta llegar a un monto 1.600.000. Pero más sorprendió que quisiera pagar a través de una transferencia bancaria realizada desde otra provincia. Fue por eso que la empleada y posteriormente la dueña de la joyería sospecharon de algo raro, peor aun cuando vieron que el comprobante de la transacción bancaria parecía falso y que no en la cuenta del negocio no figura ningún ingreso de dinero. Ahí descubrieron la presunta maniobra de estafa y llamaron a la Policía, que detuvo a la sospechosa y que resultó ser la pareja de un abogado local.

La mujer fue identificada como Fabiana Pereira, de 50 años, revelaron fuentes policiales y judiciales. La detuvieron el domingo en la tarde en la joyería de un conocido paseo de compras de Capital y está sospecha de presunta estafa en grado de tentativa, con intervención del Primer Juzgado de Instrucción, indicaron.

La supuesta maniobra

De acuerdo a la denuncia, la mujer apareció cerca de las 16 del domingo en la joyería Luisa Pitté y le dijo a la empleada que quería comprar relojes y alhajas. Afirmaron que se mostró amable y aparentaba tener dinero. Empezó a elegir relojes y joyas, como cadenas, pulseras y anillos, todo de oro 18 kilates, según las versiones. Llegó a sumar un monto de 100.090 pesos, aseguraron los voceros. Pero continuó separando más alhajas y la cuenta ascendió a 1.600.000 pesos, explicaron.

La empleada se vio sorprendida y llamó a la dueña de la joyería para contarle sobre esta compra. La propietaria se presentó en el local. A la hora de pagar, la clienta expresó que era un regalo de un conocido suyo de Córdoba y que éste iba a pagar todo mediante una transferencia bancaria. Incluso llamó por celular para hablar con esa persona, que supuestamente le hizo la transferencia de dinero a cuenta de la joyería, de acuerdo a la denuncia. De hecho, transcurrido unos minutos, la señora les exhibió el celular para mostrarles el comprobante de la transferencia.

La propietaria de la joyería miró detenidamente ese comprobante y vio que faltaban datos y otros que no se correspondían, como la fecha: del día 29 de noviembre, aseguraron fuentes ligadas al caso. Esto despertó sospechas. La dueña entró a su cuenta bancaria a través de home banking y verificó que no tenía ningún depósito. Fue así que la comerciante respondió que no podía entregarle la mercadería si no tenía la transferencia de dinero. Ante eso, la otra mujer llamó de nuevo a ese conocido suyo y después les pasó el celular. La dueña de la joyería afirmó a la Policía que habló con un hombre, que éste le juró que estaba hecha la transferencia y que quizás había alguna una demora, pero el lunes seguramente tenía depositado el dinero. Aun así, la comerciante no quiso entregar las joyas a la potencial compradora.

La detención

La clienta entonces dijo que esperaran un rato y que ella daba una vuelta por el centro comercial hasta que constataran la transferencia. En ese lapso llamaron a la Policía para denunciar la presunta maniobra delictiva. Minutos más tarde llegó una comisión policial y detuvieron a la sospechosa, de apellido Pereira. También le secuestraron su celular, según datos proporcionados.

La mujer fue trasladada a la Central de Policía y tomó intervención personal de la sección Defraudaciones y Estafas. Más tarde se apersonó su marido, un abogado del fuero local, que aseguró que su pareja padece problemas psiquiátricos y está medicada, revelaron fuentes del caso.

Este martes posiblemente le hagan un examen mental para saber si lo de la enfermedad es cierto, mientras tanto todo está bajo investigación. Ahora, lo que genera dudas es quién es el hombre que habló con la dueña de la joyería. Y es que la comerciante afirmó a la Policía que mantuvo una charla vía celular con un sujeto que intentó convencerla de que hizo la transferencia bancaria, explicaron allegados al caso.