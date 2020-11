Atacó con un destornillador a su ex pareja y no será juzgado por Flagrancia, ¿por qué?

El último lunes en la madrugada, Carlos Alberto Sandovares fue detenido y culpado de amenazar y golpear con un destornillador a su ex pareja, en la puerta del Hospital Rawson. Por las características del hecho, Flagrancia labró el acta correspondiente, pero ahora, el Fuero no se hará cargo de juzgar a este sujeto, sino la justicia ordinaria.

Según manifestaron desde Flagrancia, el juez se declaró incompetente y la causa empezará a ser juzgada por el Juzgado Correccional de turno, que según la fecha del hecho, sería el Tercer Juzgado Correccional. Cabe destacar que este sujeto tenía pedido de captura del Primer Juzgado Correccional por el delito de lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

Sandovares fue imputado primeramente por Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y amenazas agravadas en concurso real.

La víctima, ex pareja de Sandovarez, decidió vivir en la calle por temor a las palizas que este sujeto le propinaba diariamente. Y según, los datos brindados, la mujer había dejado a su hija en la casa de su madre y vivía deambulando en diferentes zonas del centro.

Adriana Ginestar, directora del Área de la Mujer, dijo a este diario: "A simple vista tiene un problema muy grande en este sentido, porque dejaba a su hija en lo de su madre, por eso no sabemos de momento cuáles son sus líneas de contención familiar". Y agregó que, "Estamos a la espera del resultado psicológico y de conocer cuál es su situación particular por los informes de los profesionales de ese centro asistencial, pero no la vamos a dejar desamparada. Si ella no tiene a donde ir, vamos a derivarla a otro hogar donde pueda tener un trabajo, comida y un sitio donde dormir".