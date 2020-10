Sanjuanino le quiso pegar a su ex, llegó la policía y se armó un lio bárbaro en plena calle

Durante la jornada del pasado martes un sujeto de 18 años fue a buscar a su ex pareja para agredirla, ella llamó a la policía por miedo a que los insultos que le propinaba trascendieran a una violencia aún mayor y por suerte el auxilio llegó a tiempo, pero incluso así las cosas se complicaron más de lo esperado. El hecho sucedió en calle Rivadavia entre Rioja y Tucumán, del departamento de Capital y en principio fue la mujer quien llamó a la policía al sentirse en peligro por las agresiones de su ex pareja, del cuál no transcendió la identidad.

Pero no todo quedó ahí, porque una vez que llegaron los funcionarios, el sujeto que estaba ofuscado comenzó a violentar el móvil policial arrojando piedras al mismo. Es así que uno de los piedrazos le terminó rompiendo la luneta trasera al auto de la policía y luego el agresor decidió darse a la fuga.

Pero los efectivos que intervinieron logrando aprenderlo y por directivas del el ayudante de fiscal Marcelo Bustos, se vinculó a este sanjuanino a la caratula de daños agravados en concurso real, atentado y resistencia a la autoridad. Ahora será juzgado por el Fuero de Flagrancia por dichos delitos y por el episodio de violencia de género contra su ex pareja.