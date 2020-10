La familia de la nena que mató el pitbull, indignada: la jueza le dará explicaciones

Después de que el dueño del pitbull que mató a Lara Rebeca Agüero fuera liberado, la familia de la nena asesinada por el animal se mostró indignada al conocer la noticia. En ese contexto, la jueza que investiga el caso -Mónica Lucero- decidió recibir a los padres de la víctima para explicarles en qué estado se encuentra la instrucción de la causa.

Fuentes judiciales señalaron que la querella aún no ha sido conformada de forma oficial y por ello serán los familiares quienes acudan al CAVIG, el próximo para el lunes 5, a las 17. La reunión con la funcionaria será a través de Zoom, como lo indica el protocolo de prevención frente al coronavirus.

Como lo establece el Artículo 110 del Código Procesal Penal de San Juan, en el capítulo que refiere a los derechos de las víctimas, la titular del Tercer Juzgado Correccional argumentará las razones sobre las resoluciones que se han dictado hasta el momento; la más reciente fue la excarcelación del imputado por homicidio culposo, Braian Silva (22).

La abogada Romina Vargas Chirino aseguró ante la prensa que representa a la familia y que por ello solicitó conformarse como parte querellante. Sin embargo, eso no sucedió hasta ahora y dependerá de Lucero dar el OK o no al pedido. Entre las medidas que requerirá la letrada, según adelantó, se encuentra el cambio de calificación a homicidio simple, cuya condena supone un castigo más grave.