Un pitbull atacó a una sanjuanina en Capital y "las dueñas del perro siguieron tomando mates", según la víctima

Un nuevo incidente con un perro pitbull se registró en San Juan en las últimas horas. Esta vez con una sanjuanina oriunda de Capital que fue atacada por el animal de un vecino y debió ser tratada en el hospital Rawson. La víctima del hecho se llama Adriana Mugnos y debió ser suturada en una de sus piernas y en el abdomen. Y si bien se encuentra fuera de peligro, la indignación no se le va porque según la mujer de 48 años, "las dueñas del animal no hicieron nada y siguieron tomando mates mientras me mordía".

El hecho sucedió la tarde del pasado miércoles en el barrio CRAS de Trinidad y según contó la mujer agredida no es la primera vez que pasa algo así con ese animal. "En el barrio ya otros vecinos habían denunciado a los dueños de esa perra pitbull. A mi me había mordido el otro día pero está vez sentí terror, sentí todo el miedo que debe haber pasado esa niña que murió", dijo Adriana en referencia a la muerte de Lara Agüero, la niña de 9 años que falleció después del ataque de perro de la misma raza en Rawson.

A diferencia de Lara, esta mujer pudo contar qué fue lo que pasó y ahora realizó la denuncia contra el dueño del animal llamado Emiliano Torcivia, según detalló la misma víctima.

"Todo comenzó porque el animal quería morder a una perrita que yo tengo y yo salí a calle a decirle a los dueños del pitbull que se la llevara. Pero no alcance a abrir la puerta cuando el perro me mordió. Primero fue el abdomen y después la pierna, ahora tengo puntos en esas zonas", dijo Adriana. Y agregó que "por suerte no son heridas considerables, pero fue porque actuaron rápido los vecinos. Ahora si fuera por las dueñas del perro, la historia sería otra, porque cuando me mordió la perra, ellas siguieron tomando mates y no hicieron nada", dijo indignada.

La denuncia quedó radicada en comisaria 3ra y en el transcurso de la jornada la víctima acudirá al médico legista de la policía para examinar las heridas. Por otra parte y a diferencia del caso de Lara, "el dueño del perro me estuvo mandando mensajes preguntándome como estaba, pero sus otros familiares nada", finalizó la víctima.