Misterio por un auto incendiado en Rivadavia

Los dueños del vehículo ni la Policía saben cómo empezó el fuego. El auto estaba sin funcionar hace un par de días, pero extrañamente apareció envuelto en llamas en la madrugada de este jueves. Pudo ser producto de una falla eléctrica, pero queda la intriga si fue un atentado incendiario.

Fueron los vecinos de la calle Las Palmas, al Norte de Libertador, los que vieron ese Fiat 147 ardiendo en la entrada de una casa ubicada sobre esa arteria. Ahí alquila Rocío Donoso y su pareja, los propietarios del coche. Esos vecinos despertaron a las 2 de la mañana de este jueves a la joven mujer y a su familia, que a esa hora dormían y salieron desesperados a apagar el siniestro.

Las llamaradas fueron tan grandes que alcanzaron un árbol y un cable del tendido eléctrico que dejó sin suministro de energía a la vivienda, a la vez que destruyó todo el vehículo en cuestión de minutos pese a que intentaron sofocar el siniestro con los matafuegos y arrojando agua. Los daños fueron casi totales, lo único que se salvaron fueron las cubiertas.

“Estamos sorprendidos. No sabemos qué pasó. Todavía me preguntó por qué”, aseguró la dueña del vehículo, quien explicó que no movían el Fiat hace dos días en razón de que tenía problemas en el arranque. La mujer dijo que “a lo mejor fue por una falla eléctrica, por el tubo de gas o no sé qué pudo haber pasado”, sin querer arriesgar la posibilidad de que le haya prendido fuego al coche a propósito. “Nosotros no tenemos problemas con nadie, así que no puedo decir nada”, aclaró. Los policías de la Seccional 13ra intervinieron en un principio, pero están a la espera que la familia radique la denuncia.