Denuncian que un jubilado ingresó a una clínica por problemas hepáticos y murió por un golpe

Entró a una clínica por una enfermedad hepática y a los 7 días lo sacaron muerto por una supuesta lesión cerebral. Algo no les cerró a los hijos del fallecido en el caso de este jubilado de la Policía, que falleció el martes último. Sus hijos denunciaron que el hombre de 68 años sufrió una grave lesión cerebral por una supuesta caída dentro de la terapia de ese sanatorio de la capital sanjuanina y responsabilizan al personal médico y de enfermería por su deceso.

El caso ya fue judicializado. La familia de Juan Manuel Palacio, el ahora fallecido, denunció el supuesto accidente y descuido del paciente el domingo último en la Seccional 3ra. A partir de su muerte, ocurrida este martes, pidieron que investiguen al personal del Sanatorio Mayo por homicidio culposo. De hecho, la jueza correccional Mónica Lucero ordenó un procedimiento policial para el secuestro de documentación y dispuso que practicaran la autopsia al cadáver, a pesar de que un médico de esa clínica ya había extendido el certificado de defunción, revelaron fuentes del caso y de la familia.

Según exhibieron sus hijos, en esa acta, un médico de la clínica señaló como causa de muerte un “shock cardiogénico irreversible, falla multiorgánica y cirrosis hepática”. Por el contrario, el certificado de defunción que les entregaron en la morgue judicial indican que murió por “hemorragia subdural y subaracnoidea”. Los expertos en medicina explicaron que esto es una lesión intracraneal que se produce a raíz de un traumatismo en el cabeza; es decir, por un golpe.

Marcela Palacio y Daniel Lima, dos de los ocho hijos del fallecido, aseguraron que el jubilado padecía de cirrosis y que desde el año pasado comenzó a hacerse atender por esa enfermedad. “En las últimas semanas comía poco, no tomaba agua y sólo quería dormir. Tenía hinchada la panza y las piernas. Lo convencí y conseguimos internarlo para que le hicieran análisis y lo trataran los médicos”, explicó Marcela, quien relató que internaron a su padre el 21 de enero de último en una sala común del sanatorio de calle Mitre. El jueves 24, lo pasaron a terapia intensiva. “El médico me explicó que era para hacerle algunos estudios y para que esté mejor cuidado. Ahí estábamos tranquilos porque mi padre estaba mejor, comía lo que le daban, hablaba bien y hasta se reía”, aseguró.

En el sanatorio. Juan Manuel Palacio, el fallecido.

Marcela contó que el sábado fue a visitarlo como todos los días y su padre le dijo que pidieran a los enfermeros que le cambiaran la cama porque la que tenía “estaba rota. Vimos que le ponían un cajón debajo de la cama para levantarlo y darle de comer. Se lo dijimos al personal pero siguió así”, agregó. Todo cambió el domingo a la mañana, cuando una pariente fue a ver al jubilado y descubrió que tenía un ojo morado y que ya estaba inconsciente. “Mi prima me llamó y fui al sanatorio. Me encontré con que mi padre ya no abría los ojos, no hablaba, no se movía y presentaba una lesión en la cabeza. Estaba todo entubado y en coma. Hablé con un médico y la explicación que me dio fue que mi papá, supuestamente, se quiso sacar los sueros y se tiró de la cama. Que fue durante el cambio de guardia y nadie lo pudo agarrar. Me dijo que tenía un traumatismo, que eso le formó un coágulo en el cerebro, que estaba delicado y que podía durar horas”, relató la hija de Palacio.

La situación del jubilado fue irreversible y falleció el martes último. Los hijos responsabilizan al personal del sanatorio. “Internamos a mi padre para que estuviera mejor y resulta que dicen que se cayó. ¿Cómo es posible, si no se podía mover? Queremos saber qué pasó y cómo es que murió de una forma tan repentina. No van a devolverme a mi padre, pero queremos que se sepa la verdad y si alguien es responsable de su muerte que pague por lo que hizo”, denunció la hija. El caso ahora es investigado en el Tercer Juzgado Correccional.